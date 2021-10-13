الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 ديسمبر.. الحكم في دعوى عدم دستورية إعفاء نقابة المهندسين من الضرائب

محكمة
محكمة

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم الأربعاء، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة رقم 51 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، لجلسة 4 ديسمبر للحكم، مع التصريح بالاطلاع والمذكرات خلال أسبوع.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 139 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة رقم 51 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

وتنص المادة 51 على أن "تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها. وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم، التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أيا كان نوعها أو تسميتها.

المحكمة الدستورية العليا نقابة المهندسين صندوق المعاشات

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