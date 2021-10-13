الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال جولته بكلية التربية الرياضية

رئيس جامعة طنطا: أولوية لدعم الأنشطة الرياضية وآليات جديدة لاكتشاف المواهب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن هناك أولوية لدعم الانشطة الرياضية بكليات الجامعة، موضحا أنه تم اعداد  آليات لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين طلاب الجامعة وإعداد برامج  لاستثمار طاقات شباب الجامعة وقدراتهم الواعدة وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات الرياضية وتمثيل الجامعة تمثيلاً مشرفاً  فى دورى الجامعات.

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جاء ذلك خلال جولته بكلية التربية الرياضية بالجامعة يرافقه د.علاء حلويش عميد الكلية، حيث تفقد رئيس الجامعة المبنى التعليمى ٢ الجديد، وأشاد بالمبنى ووجه باستكمال جميع  التجهيزات به وتزويده بوحدات تكييف وشاشات عرض كما تفقد ملاعب الكلية والقاعات العملية وصالات المنازلات الكاراتيه والتايكوندو.

والتقى زكى عدداً من الطلاب وحفزهم على ممارسة الرياضة والتميز فى الرياضات التى تخصصوا فى دراستها، كما شدد على حصولهم على لقاح فيروس كورونا. من خلال مركز التطعيم فى الجامعة ومراعاة التباعد الاجتماعى وتجنب التجمعات والزحام والالتزام بارتداء الكمامات الطبية حفاظا على سلامتهم .

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أعرب الدكتور علاء حلويش عن سعادته بزيارة الدكتور محمود ذكي  للكلية في بداية العام الدراسي الجديد والتى تعد دافعاً للطلاب نحو التميز، موضحاً سعادة الطلاب بتلك الزيارة وخصوصاً طلاب الفرقة الأولى أثناء معسكرهم للإعداد البدني الذي يعتبر مثالاً لتأهيل الطلاب وإعدادهم للكلية .

وأضاف أن الجامعة تدعم الكلية بكل الإمكانات المتاحة وأن رئيس الجامعة قد وجه بسرعة تلبية كافة احتياجات الكلية من أدوات حيث أشاد بما تم إنجازه بالكلية من تجهيز القاعات التدريسية والصالات الرياضية وجودة الخدمات المقدمة للطلاب .

وأوضح أن الكلية تعمل في إطار توجهات الدولة والجامعة في التحول الرقمي والألكتروني في المناهج والأعمال الإدارية بصورة متميزة وأن  الكلية  تسعى نحو الاستثمار الرياضي واستغلال الإمكانات البشرية والمادية في خدمة المجتمع كما نوه الى  اتجاه الكلية نحو توحيد زي الطلاب بشكل يواكب افضل التصميمات الرياضية لتظهر الكلية بشكل مميز .

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وأكد حلويش بأن الجامعة تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة الأصعدة في ظل الجهد الرائع من الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وآخرها تدشين مستشفى 900900 ليعد صرح عالمي على أرض مصر.

العام الدراسي ذكى أولوية لدعم الأنشطة الرياضية وآليات جديدة لاكتشاف وصقل المواهب الجامعات الاستثمار مجتمع فيروس كورونا رئيس جامعة كلية التربية شاشات عرض ممارسة الرياضة جامعة طنطا الكمامات الطبية الكاراتيه التحول الرقم طلاب الجامعة لقاح فيروس كورونا خدمة المجتمع رئيس جامعة طنطا التباعد الاجتماعي العام الدراسى الجديد التربية الرياضية الأنشطة الرياضية بداية العام الدراسي محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الدكتور علاء حلويش أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الصالات الرياضية المسابقات الرياضية توجهات الدولة المواهب الرياضية كليات الجامعة علاء حلويش التزام بارتداء الكمامات ارتداء الكمامات الطبية بداية العام الدراسي الجديد مستشفى 900900

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