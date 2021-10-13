للبت بمصير الشركة.. عمال «النصر للكوك» في انتظار قرار لجنة شريف إسماعيل

ينتظر العاملون في شركة النصر لصناعة الكوك إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، قرار لجنة التي شكلها مجلس الوزراء التي يرأسها المهندس شريف إسماعيل نائب الرئيس للمشروعات القومية للبت في مصير الشركة .

وطالب العاملون في الشركة بضرورة حل أزمات الشركة، وقال إبراهيم عادل أحد العاملين في الشركة في تصريح لـ "الدستور" أن الشركة يوميا تخسر بسبب عدم وجود فحم الكوك، مشيرا إلى أن الأفران تسخن بالغاز الطبيعي دون إنتاج، مما يسهم في تحقيق الخسائر حيث أن الانتاج متوقف بسبب عدم وجود خام الكوك الذي يتم استيراده من الخارج .

وأكد عادل أن الشركة تنتج منتجا أساسيا ومربحا وبعد غلق الحديد والصلب يتم تصدير الكوك، موضحا أنه يوجد لدى الشركة طلبات ولكن للأسف لا يوجد تنفيذ بسبب النقص في الاستيراد والموافقة على الخام من الخارج.

- إذا تم الموافقة على مركب أو اثنين لاستيراد الكوك الخام ستحقق الشركة أرباحا

وأشار إلى أنه إذا تم الموافقة على مركب أو اثنين لاستيراد فحم الكوك الخام ستحقق الشركة أرباح، مشيرا إلى أن شركات السكر في مصر تعتمد علي فحم الكوك في تصنيع السكر، موضحا أن الشركة صدرت 30 ألف طن بعد قرار غلق شركة الحديد والصلب المصرية .

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد أعلن في السابق أن مصير شركة الكوك ستحدده لجنة من مجلس الوزراء سواء الجدوى من تطويرها أو قرار التصفية.

ومن الجديد بالذكر أنه ارتفعت أسعار فحم الكوك مؤخرا عالميا إلى 355 دولارًا للطن، كأعلى ارتفاع منذ 7 سنوات، نظرًا لانخفاض نسبة المعروض عالميًّا وبلغت 400 دولار وفقًا لأحدث المؤشرات لعقود الشراء للفحم.

واعتمدت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، استمرار نشاط شركة النصر للكوك لمدة عام جديد عبر الجمعية العامة للشركة التي أقيمت مؤخرا، وتحتاج شركة النصر للكوك لعودة ضخ استثمارات لإنشاء البطارية الثالثة، وتأهيل الأولى والثانية والتى كانت تعمل بطاقة ضئيلة جدًّا.