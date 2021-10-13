الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إنجي علي تستضيف الفنانة رانيا فريد شوقى في برنامج «أسرار النجوم» غداً

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

تستضيف الإعلامية إنجي علي الفنانة رانيا فريد شوقى فى برنامج أسرار النجوم على محطة وراديو نجوم FM100.6 الساعة الثامنة مساء غداً الخميس.

وتتحدث رانيا فريد شوقى عن مشروعاتها الفنية المستقبلية القادمة كما تتحدث عن بداياتها الفنية مع والدها الملك فريد شوقى، وكيف بدأت العمل السينمائي عندما شاركت والدها الفنان فريد شوقي في بطولة فيلم (آه وآه من شربات)، لكن كان أكثر نشاطها الفني فيما بعد موزعًا بين المسرح والتليفزيون.

 ومن أهم أعمالها (ولاد ناس، قوت القلوب، ضربة معلم، يتربى في عزو، أبوالعروسة، سلسال الدم، عوالم خفية، الأستاذ بلبل وحرمه، المغني، بابا جاب موز، الصقر شاهين، الإخوة الأعداء، نقطة ضعف، خاتم سليمان، منتهى العشق، ماما فى القسم، سوق الخضار، عباس الأبيض في اليوم الأسود، العطار والسبع بنات، جحا المصري، وجع البعاد، الملك لير، الرجل الآخر، المكالمة القاتلة)،  كما قدمت من المسرحيات (باللو باللو، ربنا يخلي جمعة، كحيون ربح المليون)

وكانت أخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي مسلسل ولاد ناس، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحاً كبيراً ويشارك فى بطولة مسلسل "ولاد ناس"، عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخى، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازى، وفريد النقراشى، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدنى وندى عادل وطارق عبد الحليم، ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدوانى، والفنان بيومى فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.

ويمثل العمل عودة قوية للأعمال الدرامية الاجتماعية فى أجواء من الإثارة والترقب، ويلقى الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين، وأوضاع التعليم والتربية من خلال حادث يفجر الدراما ويولد الصراع بين جميع الأطراف.

مشروعات لتر محطة ماء برنامج محمد فنانة حادث مسلسلات رمضان فيلم تستضيف علاقة حدث

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وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

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