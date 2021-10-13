الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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اقتصاد

تأكيدا لـ«الدستور».. إنشاء 17 مركزًا للإبداع التكنولوجي بالمحافظات

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تقوم بتنفذ مبادرة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى ربوع مصر، لافتا إلى إنشاء 7 مراكز فى الصعيد والدلتا ومحافظة الإسماعيلية.

وتابع الوزير في بيان صحفي اليوم، أنه يجري العمل على إنشاء 10 مراكز أخرى بالمحافظات بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 600 مليون جنيه تتحملها الدولة بهدف تقديم التدريب وبرامج رعاية الإبداع ومعسكرات العصف الذهنى ومسرعات الأعمال وحاضنات أعمال الشركات الناشئة بالإضافة إلى إقامة محافل للتشبيك بين المستثمرين ورواد الأعمال.

وأضاف "طلعت" أن الوزارة  أطلقت مجموعة ضخمة من البرامج التدريبية والتى من ضمن أهدافها توفير كوادر بشرية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن للشركات الناشئة اجتذابها للعمل بها؛ مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت أيضا مجموعة من المبادرات فى مجال رعاية العمل الحر لتأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين وانشاء شركاتهم الخاصة والتوسع فى أعمالهم.

جاء ذلك خلال علي هامش افتتاحه فعاليات تخريج الدورة الثانية من مبادرة "منصة إطلاق الشركات الناشئة التى يتم تنفيذها من خلال التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وحاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويمكن الاطلاع على “سبق الدستور” السابق من هنا.

 

 

مصر مراكز إبداع مصر الرقمية الشباب اقتصاد مصر 2021 الجامعات

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