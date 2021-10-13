وكيل التعليم بالوادى الجديد يتفقد أعمال الصيانة بمدرسة السادات الثانوية

أجرى الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمدرسة السادات الثانوية العسكرية، لمتابعة آخر المستجدات الإنشائية، بمرافقة مسئول هيئة الأبنية التعليمية ومدير إدارة الإحصاء بالمديرية ومدير المدرسة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.

وتابع وكيل التعليم بالمحافظة آخر المستجدات من أعمال الإنشاءات والتشطيبات النهائية الجارية بالمدرسة، ومدى الاستعداد والجاهزية لدخول المدرسة الخدمة، حيث تجرى بها أعمال صيانة شاملة.

وأشاد وكيل التعليم بالمحافظة بالجهد المبذول، مؤكدًا على ضرورة سرعة إنجاز العمل لدخول المدرسة الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل، قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إنه استمرارًا للتعاون المثمر مع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة فى تنفيذ مجموعة من ورش العمل للطلاب ضمن حملة المرأة صانعة السلام.

وجرى تنفيذ ورشة عمل لطلاب مدرسة القلمون الابتدائية بإدارة الداخلة التعليمية، وبحضور السيدة نادية ويصا مقرر فرع المجلس القومى لحقوق المرأة بالمحافظة، الموهوبين ومدارس التربية الخاصة فى ورشة عمل فنية نظمها فرع المجلس القومى لحقوق المرأة بمحافظة الوادى الجديد بقيادة السيدة نادية ويصا مقرر المجلس، بالتنسيق مع إدارة الاتصال السياسى بالمديرية وإدارة الداخلة التعليمية.

جاءت الورشة تحت عنوان مصر أرض المحبة والسلام، ضمن حملة المرأة المصرية صانعة السلام، حيث شارك الطلاب فى الرسم والتلوين.

ووجه الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، خالص الشكر والتقدير لمقرر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة وجميع القائمين على العمل لما لمسه وفد قطاع تعليم المحافظة من حسن الإستقبال والضيافة وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب المشاركين بالورشة.

وأعرب عن تقديره لهذا التعاون مع المجلس القومى للمرأة مقدما شكره لمدير إدارة الإتصال السياسى بإدارة الداخلة التعليمية لجهده فى هذا العمل والتمثيل المشرف لقطاع تعليم المحافظة بتلك الورش.