الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قائمة الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية 2021.. إليك التفاصيل

اموال
اموال

تزامنا مع العام الدراسي الجديد تحصد الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية 2021 نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك عقب انتظام الدراسة في المدارس لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الفئات المعفاة ورسوم الكتب الدراسية لكل مرحلة تعليمية وطرق دفع المصاريف الدراسية التي اعتمدتها الوزارة.

قائمة الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية 2021

أعفت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني بعض الفئات من سداد الرسوم الدراسية خلال العام الدراسي الجديد (2021-2022) وهم أبناء شهداء ثورة يناير، أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي والمساعدات، الطلاب الأيتام، الطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية، أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، أبناء المكفوفين، ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين على تحمل نفقات التعليم، أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، طلاب مدارس حلايب والشلاتين وأبو رماة، طلاب مدارس شمال سيناء، طلاب مدارس التربية الخاصة، طلاب مدارس الفصل الواحد، طلاب مدارس التعليم المجتمعي، طلاب المدارس الصديقة للفتيات، طلاب المدارس الصديقة للأطفال في الظروف الصعبة، الطلاب المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

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المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد (2021-2022)

حددت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني مصروفات العام الدراسي الجديد من صفوف رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي بقيمة 305 جنيهات فيما تبلغ مصروفات المدارس الحكومية لطلاب الصف الخامس الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي 205 جنيهات فيما تبلغ المصروفات المدرسية للصف الأول الثانوي 520 جنيها و الصفين الثاني والثالث الثانوي 505 جنيهات فيما تبلغ مصروفات طلاب الصف الأول من التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمة تعليمية 220 جنيها فيما بلغت مصروفات باقي الصفوف 205 جنيهات.

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ما هي طرق دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 

الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية 2021 وطرق دفع المصروفات الدراسية من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الملايين من أولياء الأمور حاليا حيث يمكن الدفع بالطرق التالية:-

  • مكاتب البريد على حساب مصروفات المدارس
  • منافذ فوري على حساب مصروفات المدارس
  • شركات التحصيل الإلكتروني (مصاري، ضامن، أمان، ممكن، ..) على حساب مصروفات المدارس.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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