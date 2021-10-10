الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ما هي الفئات المعفاة من مصروفات المدارس الحكومية 2021-2022 ؟

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصروفات المدارس الحكومية 2021-2022 ؟ .. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المعفاة من مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وتستعرض "الدستور" الفئات المعفاة من مصروفات المدارس الحكومية 2021-2022 ، وفقا لبيان التربية والتعليم وهي كالآتي:

 

- أبناء شهداء ثورة يناير

-أبناء الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات  ومعاش التضامن الاجتماعي

-الطلاب يتامى الاب

-الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية

-أبناء المرآة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة

-أبناء المكفوفين

-ذوي الاحتياجات الخاصة

-أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة

-أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين بدون دخل ثابت

-أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك

-طلاب مدارس حلايب وشلاتين وابو رمادة

-طلاب مدارس شمال سيناء

-طلاب مدارس التربية الخاصة

-طلاب مدارس الفصل الواحد

-طلاب مدارس التعليم المجتمعي

-المدارس الصديقة للفتيات

-المدارس الصديقة للاطفال في ظروف صعبة

-المتحررين من الامية الملتحقين بالمدارس

وحددت الوزارة، طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية 2021، لجميع المراحل والصفوف، عن طريق: 

1) التوجه بالرقم القومي إلى مكاتب البريد ودفع المبلغ المطلوب في حساب مصروفات المدارس.

2) التوجه بالرقم القومي إلى منافذ فوري في حساب مصروفات المدارس.

3) التوجه بالرقم القومي لمنافذ التحصيل التابعة لشركة إي فاينانس والمنافذ التابعة لها (وقتي/ ايجي.باي/سداد/طلقة/ضامن/امان/مصاري/ بيى/ممكن/موجه/أموال/ خالص موبايل)، في حساب مصروفات المدارس. 

وشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري 119 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022.

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وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 2021/ 2022، والتي تشمل الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على النحو التالي :

مصروفات المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد

305 جنيهات من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 

205 جنيه  من 5 ابتدائي حتى 3 اعدادي

520 جنيه مصروفات المدارس الحكومية لطلاب أولى ثانوي عام  

505 جنيهات مصروفات المدارس الحكومية من 2 ثانوي حتى 3 ثانوي

220 جنيه للصف الاول بالتعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته

ومصروفات المدراس لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 205 جنيهات.

خدمات عرف مدارس طالب وزارة التربية والتعليم التضامن الاجتماعي المدارس الحكومية التربية والتعليم الرقم القومى الاحتياجات الخاصة المصروفات الدراسية الفئات المعفاه من مصروفات المدارس مصروفات المدارس الحكومية المدارس الحكومية 2021

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