الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تختبر عشرات الآلاف من عينات دم سكان ووهان لمعرفة مصدر «كورونا»

تجرى الصين، اختبار لعشرات الآلاف من عينات دم سكان ووهان، في إطارتحقيق موسع لتتبع أصل فيروس كورونا المستجد، حسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتأتي الخطوة وسط اتهامات متعددة للصين، بأنها سربت الفيروس إلى العالم.

ومن المفترض أن تختبر السلطات الصحية نحو 200 ألف عينة محفوظة في بنك الدم الخاص بووهان، بما في ذلك عينات تعود إلى الأشهر الأخيرة من عام 2019.

وجاءت هذه الخطوة بناء على توصيات من محققي منظمة الصحة العالمية

وقال يانتشونج هوانج كبير زملاء الصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية الصينية لـ"سي إن إن":"هذا يوفر أقرب ما رأيناه من عينات لمساعدتنا على فهم توقيت تفشي المرض".

وفي سياق منفصل،أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 238.65 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و69773.

وتسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة


الولايات المتحدة 717149 44560804
الهند 450963 33985920
البرازيل 601213 21582738
المملكة المتحدة 137944 8233050
روسيا 427334 7832964
تركيا 66333 7473866
فرنسا 117082 7057631
إيران 123081 5729785
الأرجنتين 115491 5266275
إسبانيا 86827 4977448
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 22620 2026349
37 ‬‬‬‬- المغرب 14474 939356
42 - الأردن 10827 835969
46 - الإمارات 2115 738026
47 ‬- تونس 25028 709834
50 - لبنان 8447 630382

 

 

الصين كورونا لقاح كورونا ابحاث ووهان الصيية العائدون من ووهان

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

سعر صرف الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 13-10-2021

«تنمروا علىّ عشان من غير حجاب».. صيدلانية الشرقية تروى تفاصيل الاعتداء عليها

3 قتلوا فتاة بعد محاولة اغتصابها داخل شقة في الإسكندرية.. تجديد حبس

الباز: يجب أن تتدخل الحكومة لوقف ارتفاع أسعار السلع

تفاصيل إصابة عبدالله السعيد مع المنتخب المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد عبد الحليم

فى مديح مبدعى السبعينيات (2): الروائيون حاكموا التاريخ الذى أدى إلى النكسة

إبراهيم داود

سلامة موسى

د.ابراهيم مجدي

التأهيل النفسى للرياضيين أثناء كورونا

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية قبرص".. ما هى دوافع إيران لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين؟

عساف: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على جبل صبيح بنابلس

جانتس: السلام مع مصر والأردن يمثل أهمية بالغة لإسرائيل