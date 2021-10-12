«الإحصاء»: 11.5% نموًا في واردات مصر من الصين خلال 7 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الصين شهدت نمو بنسبة 11.5%، لتسجل 7.5 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021، مقابل 6.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 775 مليون دولار.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن واردات آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها من الصين جاءت فى المرتبة الأولى بقيمة 2.052 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021، مقابل 2.085 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 33.8 مليون دولار بنسبة -1.6%، يليها واردات مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 1.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021، مقابل 901 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 213 مليون دولار بنسبة 23.6%.

أضاف جهاز الإحصاء أن واردات سيارات وجرارات ودراجات وأجزاءها من الصين بلغت 480.3 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 353.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 126.6 مليون دولار بنسبة 35.8%.

وارتفعت واردات لدائن ومصنوعاتها 409.6 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 258.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق بزيادة 150.7 مليون دولار بنسبة 58.2%، كما ارتفعت واردات شعيرات تركيبية أو اصطناعية لـ 465.7 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 423.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 42.2 مليون دولار بنسبة 10%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 3.37 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 14.6 ٪.

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 31.5 ٪ حيث بلغـت 2.94 مليار دولار خلال يوليو 2021، مقابل 2.24 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وفى المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.8٪ حيث بلغت 5.82 مليار دولار خلال يوليو 2021، مقابل 5.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.