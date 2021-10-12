الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تفاصيل إصابة عبدالله السعيد مع المنتخب المصرى

جريدة الدستور

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب استبعاد عبدالله السعيد قائد الفريق من رحلة تنزانيا لخوض مواجهة عزام في بداية مشوار بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويختتم بيراميدز تدريباته صباح الأربعاء بملعب الدفاع الجوي الفرعي قبل السفر ظهرًا مباشرة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، نحو العاصمة التنزانية دار السلام، تمهيدًا لخوض مباراة الذهاب في دور الـ٣٢ من الكونفدرالية أمام عزام بملعب عزام في الثانية من ظهر السبت المقبل على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ٢٣ أكتوبر الجاري. 


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