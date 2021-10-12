تفاصيل إصابة عبدالله السعيد مع المنتخب المصرى

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب استبعاد عبدالله السعيد قائد الفريق من رحلة تنزانيا لخوض مواجهة عزام في بداية مشوار بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويختتم بيراميدز تدريباته صباح الأربعاء بملعب الدفاع الجوي الفرعي قبل السفر ظهرًا مباشرة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، نحو العاصمة التنزانية دار السلام، تمهيدًا لخوض مباراة الذهاب في دور الـ٣٢ من الكونفدرالية أمام عزام بملعب عزام في الثانية من ظهر السبت المقبل على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ٢٣ أكتوبر الجاري.