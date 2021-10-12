الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أم سعيد».. مسنة تعمل بائعة أنابيب لتربية أولادها

ام سعيد
ام سعيد

«أم سعيد» سيدة في منتصف العقد السادس من عمرها أثبتت أنها بـ100 رجل وأصبحت الحصن لأبنائها في هذا الزمن، حيث عملت في بيع أنابيب البوتاجاز بعد وفاة زوجها لتساعد أسرتها على العيش خاصة أن لديها عدد كبير من الأبناء. 

«أم سعيد» التي تبلغ من العمر ٦٥ عاما، توفي زوجها وتركها مع أبنائها الـ 8 الذين توفي منهم 4 لضيق اليد وعدم وجود أموال لعرضهم على طبيب متخصص، لتقرر بعد ذلك أن تعمل بائعة للأنابيب وتوصيلها للمنازل وتركيبها بمقابل مادي بسيط، حتى تكسب قوت يومها.

وفي السياق، قالت «أم سعيد» لـ«الدستور» إنها تحب هذه المهنة وستعمل بها حتى آخر نفس، موضحة أنها تكسب 5 جنيهات فقط  في الأنبوبة الواحدة وتوصل من 4 إلى 5 أنابيب في اليوم الواحد.

وناشدت «أم سعيد» المسئولين وعلى رأسهم الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، بتوفير كشك لها.

سعيد تبيع الانابيب وعمرها عاما وتطالب بكشك والمساعدة تجهيز نجلها

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وائل لطفي

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