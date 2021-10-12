غضب في المنيا بسبب لافتة تهنئة للجامعة بالعام الدراسي

أثارت لافتة صممتها جامعة المنيا تهنئ فيها طلابها بالعام الدراسي الجديد، استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ بسبب وجود العديد من الأخطاء الإملائية والنحوية.

وجاء نص اللافتة كالتالي «الأستاذ الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا يهنئ أبناؤه الطلبة والطالبات الجدد بالعام الجامعي الجديد 2022/2021 م ويتمنى لهم عاماً جامعياً موفقاً»، وعلق عليه عددًا من أبناء المحافظة، منتقدين الأخطاء النحوية التي جاءت في اللافتة.

وشملت التعليقات المنتقدة للافتة، «# معالي الوزير الدكتور رئيس جامعة المنيا لا يصح.. ولا يليق أن تنسب هذه اللافتة لسيادتكم أبناءه، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. وواو العطف تتصل بما بعدها مباشرة بلا فراغ بينهما، ولا يصح اجتماع نقط الياء مع عدم نقطها».

وعلق آخر قائلا: «أبناءه، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، وواو العطف تتصل بما بعدها مباشرة بلا فراغ بينهما، ولا يصح اجتماع نقط الياء مع عدم نقطها».

كما علق أخر، الأفصح «يرجو لهم» وليس «يتمني لهم»، إذ التمني يكون في أمر مستحيل أو علي الأقل صعب المنال.