الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قائد الجيش اللبناني يشيد بجهود العسكريين على الحدود لمنع تسلل الأشخاص ومكافحة التهريب

العماد جوزاف عون
العماد جوزاف عون

أشاد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، بجهود العسكريين في تنفيذ المهمات على الحدود لمنع عمليات تسلل الأشخاص ومكافحة تهريب البضائع.

وأشار جوزاف عون إلى مهنيتهم واحترافهم وثباتهم وتضحياتهم في ظل ظروف طبيعية وجغرافية صعبة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون اليوم لقيادة فوج الحدود البرية الثالث، حيث قام بجولة بمراكزه المنتشرة على الحدود الشرقية واجتمع بالضباط والعسكريين، كما استمع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون إلى إيجاز حول المهمات المنفذة والصعوبات التي يواجهها الفوج في هذه الظروف.

وشدد قائد الجيش اللبناني على أهمية التدريب واستعمال التقنيات الحديثة التي زوِّدت بها أبراج المراقبة.

كما افتتح العماد عون عددا من الطرق المستحدثة لربط المراكز العسكرية الحدودية بما يسمح بتقليص المسافات واختصار الوقت وتسهيل تنقلات العسكريين بين هذه المراكز، ويساعد المواطنين على الوصول إلى أراضيهم بسهولة.

وأثنى قائد الجيش على أداء العسكريين خلال المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، مؤكدا أن القيادة لن تألو جهدا في مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم لتخفيف المعاناة التي فرضتها الأزمة الاقتصادية.

 

قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون العسكريين تهريب البضائع أبراج المراقبة

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وائل لطفي

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