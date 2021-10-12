إفريقيا تسجل 8 ملايين و417 ألف إصابة بكورونا

أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" -الذراع الصحية للاتحاد الإفريقي - اليوم الثلاثاء: تسجيل 8 ملايين و417 ألف إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأوضحت المراكز الإفريقية: أنه تم أيضًا تسجيل 215 ألفًا و500 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، فيما بلغ إجمالي المتعافين 7 ملايين و760 ألف شخص منذ بدء الجائحة.

وأظهر أحدث الإحصائيات الصادرة عن "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" تسجيل نسبة التطعيم 4.3 في المائة من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 6.7 في المائة من سكان القارة.

وأفادت بأن بعض البلدان أحرزت تقدمًا جيدًا فيما يتعلق بتقديم جرعات التطعيم الكاملة للسكان، حيث حصن المغرب 53% من سكانه، وجنوب إفريقيا 16%، والجزائر 9% وتونس 26%.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.