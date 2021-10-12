الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تعرض على الاتحاد الأوروبى تعديل الترتيبات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست

ديفيد فروست
ديفيد فروست

أعلنت بريطانيا أنها أرسلت إلى الاتحاد الأوروبي نصًا قانونيًا جديدًا لتعديل الترتيبات التجارية لمرحلة ما بعد "بريكست" في أيرلندا الشمالية، وجددت التلويح بالتخلي عن الاتفاق الحالي.

 

وبحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، يأتي النص القانوني الذي أرسل عشية إعداد الاتحاد الأوروبي خططه الخاصة، في خضم معارضة قسم من سكان المقاطعة التابعة لبريطانيا ما يسمى بروتوكول أيرلندا الشمالية.

 

وجاء ذلك بعد أشهر على طلب لندن تعديل الاتفاق ولا سيما قواعد التجارة الداخلية في المملكة المتحدة وآليات التحكيم المنصوص عليها.

 

وفي خطاب ألقاه في لشبونة، قال وزير "بريكست" البريطاني ديفيد فروست، إن النص الجديد مستوحى من أسس الاتفاق الحالي، لكنه سيحقق تغييرًا كبيرًا وسيمنحه استدامة.

 

وأضاف: "بدون ترتيبات جديدة في هذا المجال، لن يحظى أي بروتوكول بما يحتاج إليه من تأييد في جميع أنحاء إيرلندا الشمالية" لضمان تطبيقه"، مشددًا على أن "مسئوليتنا الأساسية هي حفظ السلام والازدهار في أيرلندا الشمالية، ولن نستكين ما لم تتم معالجة هذا الوضع".

 

يشار إلى أنه أمس الأول الأحد تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإجراء إصلاحات واسعة النطاق لوضع حد لاعتماد اقتصاد المملكة المتحدة على العمالة الأجنبية الأقل كلفة بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

 

وفي ختام مؤتمر للمحافظين، هو الأول حضوريًا منذ العام 2019 بسبب جائحة كورونا كوفيد-19، اعتبر جونسون أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يشكل فرصة تاريخية لإعادة بناء البلاد، وقال: "نتعامل مع أكبر القضايا الكامنة في اقتصادنا ومجتمعنا، المشاكل التي لم يكن لأي حكومة سابقة الجرأة للتعامل معها".

 

وأضاف: "نبدأ الآن تغيير الاتجاه الذي طال انتظاره في اقتصاد المملكة المتحدة"، متعهدًا بعدم العودة إلى نموذج ما قبل بريكست القائم على "الهجرة غير المضبوطة".

 

ولفت إلى أنه، وبدلًا من ذلك، سيتعين على الأعمال التجارية البريطانية الاستثمار في موظفيها والتكنولوجيا لدفع البلاد "باتجاه اقتصاد قائم على الأجور المرتفعة والمهارة العالية والإنتاجية الكبيرة"، مبينًا أن التحول سيستغرق وقتًا. 

بريطانيا مرحلة ما بعد بريكست الاتحاد الأوروبي الترتيبات التجارية ايرلندا الشمالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

متحدث «الوزراء» يكشف حقيقة خفض الرسوم الجمركية للتحكم فى الأسعار

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

صدمة للجماهير.. طبيب الأهلى يعلن مدة غياب الشناوى

«المتألقان».. أحمد السقا وكريم عبدالعزيز 30 سنة نجومية وصداقة

مصدر أمنى ينفى واقعة اختطاف طفل من منزله بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سلامة موسى

د.ابراهيم مجدي

التأهيل النفسى للرياضيين أثناء كورونا

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية قبرص".. ما هى دوافع إيران لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين؟

عساف: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على جبل صبيح بنابلس

جانتس: السلام مع مصر والأردن يمثل أهمية بالغة لإسرائيل