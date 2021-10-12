الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يناقش دورات التحول الرقمي للإداريين للانتقال للعاصمة الإدارية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، اجتماعًا يضم عدد من مديري المديريات الإقليمية ووكلائها بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور المهندس، سمير الشال الوكيل الدائم ، والدكتور، أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة.

وخلال الاجتماع أكد وزير الأوقاف على أنه في إطار الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سوف تنطلق يوم الخميس المقبل، الموافق ١٤ أكتوبر الجاري، دورات التحول الرقمي للإداريين بالمديريات الإقليمية تحت عنوان  "التحول الرقمي والسوشيال ميديا وأهميتهما في التميز الإداري".

يأتي ذلك في إطار التدريب المستمر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف على استخدام الوسائل الحديثة والمواكبة للعصر في التواصل الإداري قصد اختصار الزمن في إيصال الرسائل والتعليمات الإدارية ، وذلك بهدف تسريع عملية التحول الرقمي في وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها، وستكون البداية بالمديريات التالية : (الجيزة - الدقهلية – أسيوط) ، على أن تستكمل باقي المديريات هذه الدورات خلال الأسابيع التالية.

كما أكد وزير الأوقاف، أيضا خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على المساجد دعويًّا وفكريًّا والالتزام التام بنظافة وتعقيم بيوت الله (عز وجل) يوميًّا.

وناشد على الإداريين بضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع مساجد الجمهورية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية.

وأكد الوزير على ضرورة متابعة الالتزام التام بوقت وموضوع خطبة الجمعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وبحسم تجاه أي مخالفة.

وذلك في إطار الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وفي إطار التدريب المستمر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف وفي ضوء المتابعة المستمرة من جانب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف للمديريات الإقليمية.

ويشار إلى أن وزارة الأوقاف، ستقوم غدا الأربعاء، من خلال مشروع أضاحي الأوقاف، بتوزيع ( 16 ) طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: ( كفر الشيخ- الفيوم- الدقهلية- البحيرة ) ، بواقع ( 4 ) أطنان لكل محافظة ، وذلك للأسبوع الحادي عشر من بدء مرحلة التوزيع.

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأضاحي المديريات أئمة وزارة الأوقاف الانتقال الي العاصمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

متحدث «الوزراء» يكشف حقيقة خفض الرسوم الجمركية للتحكم فى الأسعار

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

صدمة للجماهير.. طبيب الأهلى يعلن مدة غياب الشناوى

«المتألقان».. أحمد السقا وكريم عبدالعزيز 30 سنة نجومية وصداقة

مصدر أمنى ينفى واقعة اختطاف طفل من منزله بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سلامة موسى

د.ابراهيم مجدي

التأهيل النفسى للرياضيين أثناء كورونا

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية قبرص".. ما هى دوافع إيران لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين؟

عساف: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على جبل صبيح بنابلس

جانتس: السلام مع مصر والأردن يمثل أهمية بالغة لإسرائيل