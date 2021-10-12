وزير الأوقاف يناقش دورات التحول الرقمي للإداريين للانتقال للعاصمة الإدارية

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، اجتماعًا يضم عدد من مديري المديريات الإقليمية ووكلائها بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور المهندس، سمير الشال الوكيل الدائم ، والدكتور، أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة.

وخلال الاجتماع أكد وزير الأوقاف على أنه في إطار الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سوف تنطلق يوم الخميس المقبل، الموافق ١٤ أكتوبر الجاري، دورات التحول الرقمي للإداريين بالمديريات الإقليمية تحت عنوان "التحول الرقمي والسوشيال ميديا وأهميتهما في التميز الإداري".

يأتي ذلك في إطار التدريب المستمر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف على استخدام الوسائل الحديثة والمواكبة للعصر في التواصل الإداري قصد اختصار الزمن في إيصال الرسائل والتعليمات الإدارية ، وذلك بهدف تسريع عملية التحول الرقمي في وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها، وستكون البداية بالمديريات التالية : (الجيزة - الدقهلية – أسيوط) ، على أن تستكمل باقي المديريات هذه الدورات خلال الأسابيع التالية.

كما أكد وزير الأوقاف، أيضا خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على المساجد دعويًّا وفكريًّا والالتزام التام بنظافة وتعقيم بيوت الله (عز وجل) يوميًّا.

وناشد على الإداريين بضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع مساجد الجمهورية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية.

وأكد الوزير على ضرورة متابعة الالتزام التام بوقت وموضوع خطبة الجمعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وبحسم تجاه أي مخالفة.

وذلك في إطار الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وفي إطار التدريب المستمر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف وفي ضوء المتابعة المستمرة من جانب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف للمديريات الإقليمية.

ويشار إلى أن وزارة الأوقاف، ستقوم غدا الأربعاء، من خلال مشروع أضاحي الأوقاف، بتوزيع ( 16 ) طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: ( كفر الشيخ- الفيوم- الدقهلية- البحيرة ) ، بواقع ( 4 ) أطنان لكل محافظة ، وذلك للأسبوع الحادي عشر من بدء مرحلة التوزيع.