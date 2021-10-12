الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن وقطر يوقعان اتفاقيات استثمارية خلال زيارة الملك عبدالله إلى الدوحة

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن

بحث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، في الدوحة العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع إقليميا ودوليا، كما جرى توقيع اتفاقيات استثمارية بين البلدين.

 

وبحسب بيان صادر عن "الديوان الملكي الأردني"، فقد أكد الجانبان الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية، إضافة إلى زيادة فرص التشغيل للأردنيين في قطر.

 

وشدد الزعيمان على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

 

وجدد الملك عبدالله الثاني، على مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة، على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وتناولت المباحثات أيضا، التطورات في الملف السوري، ودعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.

 

وتم على هامش الزيارة، توقيع اتفاقية بين الحكومتين الأردنية والقطرية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية الأردنية، لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين وتطوير فرص التعاون.

 

ووصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رفقة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، إلى دولة قطر في زيارة رسمية تستغرق يومين.

 

وأفادت وكالة "بترا" بأن الملك سيبحث مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين.

 

كما سيبحث سبل توسيع التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

 

وتأتي الزيارة بعد أكثر من عام على زيارة أمير قطر تميم بن حمد، إلى العاصمة عمان، في أول زيارة رسمية له منذ العام 2014.

 

وأجرى حينها الملك عبدالله وأمير قطر مباحثات موسعة، في قمة تناولت العلاقات بين البلدين، وسبل توسيع آفاق التعاون بينهما.

 

وفي يونيو 2017 قررت عمان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة، وهي الأزمة التي انتهت باتفاق المصالحة في قمة العلا بالسعودية في يناير 2021.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتفاقيات استثمارية قطر الأردن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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