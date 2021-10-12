الجيش اليمني يكبد الحوثى خسائر كبيرة فى الكسارة بمأرب

شن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، هجومًا استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله: إن قوات الجيش تمكنوا خلال الهجوم من إلحاق خسائر مادية للميليشيا وأوقعوا مجموعة من عناصرها ما بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى استعادة أسلحة خفيفة متوسطة وكميات من الذخائر.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات تجمعات وآليات للميليشيا على امتداد الجبهات، وشملت تدمير عربة وعدّة أطقم ومصرع العشرات من العناصر الحوثية.

والأحد الماضي، أعلن الجيش الوطني اليمني عن أن أكثر من 16 عنصرًا حوثيًا لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في المعارك المستمرة التي يخوضها الجيش مسنودًا بأبطال المقاومة الشعبية غرب محافظة مأرب اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري يمني قوله: إن قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من كسر هجوم شنته مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية في جبهتي المشجح والكسارة غرب مأرب، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 16 عنصرًا حوثيًا وإصابة العشرات وتدمير آليتين تابعة للمليشيات.

وأضاف المصدر: أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت عددًا من مواقع تمركز المليشيات، فيما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية على مواقع متفرقة في الكسارة وهيلان استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيات الحوثية.

وفي وقت سابق، تمكن الجيش اليمني من تحرير عدد من المواقع غرب مدينة تعز، خلال معارك حاسمة ألحقت بمليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقال نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز في اليمن العقيد عبدالباسط البحر - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "إن قواتنا شنت هجوما معاكسا تتبعت خلاله مليشيا الحوثي التي فرت من المواجهات وتمكنت من تحرير عدد من المواقع غرب تعز.