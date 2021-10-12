كوريا الجنوبية تؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمنع انتشار الإرهاب بأفغانستان

أكد رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه-إن"، ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب لمنع انتشار تهريب المخدرات والأسلحة في أفغانستان، مشيرا إلى ضرورة تقديم مساعدات إنسانية، ومشاركة بلاده في خطوات المجتمع الدولي لدعم أفغانستان.

جاء ذلك في كلمته عبر الفيديو خلال اجتماع "مجموعة العشرين" من أجل أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب).

وأعرب مون عن أمله في إعادة بناء أفغانستان بسلام، منوها أن بلاده أرسلت عند بداية الأزمة طائرات نقل عسكرية إلى أفغانستان، ونجحت في إجلاء 391 أفغانيا من المتعاونين مع الحكومة إلى أراضيها بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأشار الرئيس الكوري: أن سول قد قدمت ما قيمته مليار دولار من المساعدات المجانية والدعم المالي على مدار العشرين عامًا الماضية للمساعدة في إعادة إعمار أفغانستان، مؤكدا أنه يجب على مجموعة العشرين أن تأخذ زمام المبادرة من أجل الاستقرار وتقديم المساعدات الإنسانية والأساسية لأفغانستان.

واختتم مون مؤكدا ضرورة بذل الحكومة الأفغانية الجديدة لجهود نشطة للاستماع إلى أصوات المجتمع الدولي، وعلى المجتمع الدولي بذل الجهود لإحداث تغييرات تدريجية في السياسات التي تنتهجها حركة طالبان من أجل حل الأزمة.

في سياق أخر، اجتمع قادة دول مجموعة العشرين خلال قمة افتراضية، اليوم الثلاثاء، للبحث في موضوع أفغانستان مع تركيز المحادثات التي تستضيفها إيطاليا على الوضع الإنساني والأمني بعد تولي حركة طالبان السلطة.

واستهل الاتحاد الأوروبي أعمال اللقاء بالإعلان عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو (1,2 مليار دولار) للبلد الغارق في أزمة إنسانية.

يشارك في اللقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من بين قادة آخرين، في حين ينوب عن الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممثلان عنهما.

مع بدء المحادثات، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن حزمة مساعدات للمساعدة على تجنب انهيار إنساني واجتماعي واقتصادي كبير في أفغانستان.