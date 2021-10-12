قرار مهم من «التعليم» بشأن تابلت الصف الأول الثانوى

وجه قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، خطابًا للمديريات للتعليمية بشأن تسليم تابلت الصف الأول الثانوي، وجاء نص الخطاب: "إنه إيماءً إلى بدء العام الدراسي الجديد 2022/2021 وفي إطار تنفيذ خطة تسليم أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، لذا يرجي من سيادتكم التكرم بالتوجيه بموافاتنا ببيان رسمي معتمد بأعداد طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس الثانوي العام المستهدفين من استلام أجهزة التابلت وفقًا للقواعد المنظمة في هذا الشأن، وذلك في موعد غايته الثلاثاء الموافق 2021/10/12.

انطلقت الدراسة الأحد الماضي في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، لما يقرب من 24 مليون طالبة وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، بجميع مدارس المحافظات.

وتفقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، مدرسة النيل الثانوية بنات التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 2022/2021.

وهنأ الوزير الطالبات بالعام الدراسى الجديد متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح والتفوق، مؤكدًا حرص الوزارة على انتظام الدراسة بالمدارس حضوريًا هذا العام، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، دون معوقات.