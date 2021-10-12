الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

وزير الدفاع يشهد
وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 159

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين دفعةُ المساعد أول شهيد/ بسام نجيب إبراهيم على، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى المعهد وعدد من رؤساء الجامعات المصرية وعدد من قيادات وزارة الداخلية وعدد من المحافظين وعدد من الشخصيات العامة.

 

بدأت مراسم الاحتفال بتقديم الطلبة عرضًا للمهارات البدنية والاشتباك وفنون القتال المتلاحم تضمن عددا من تمارين الإعداد البدنى التى تؤدى بشكل يومى داخل المعهد، كما استعرض الطلبة مهاراتهم فى فنون الدفاع عن النفس، والسيطرة على الخصم وعبور الموانع المختلفة ومهارات الكاراتية والكونغ فو أظهر مدى ما يتمتع به الطلبة من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم؛ لتنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

 

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 159 

وقدمت عدد من فرق الموسيقات العسكرية عرضًا متميزًا أظهر ما يتمتع به الطلبة من كفاءة عالية فى التدريب، وقدم الطلبة الموسيقيون تشكيلات حركية لعمل لوحات فنية أظهرت مدى التوافق الحركى والدقة فى العزف من الحركة كما قدموا عروضًا لعدد من الأغانى الوطنية.

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 159 

وقدمت مجموعات من الطلبة وخريجو المعهد عرضًا عسكريًا يتقدمهم حملة الأعلام، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد راسخ وأصيل وعرفانًا بتضحيات شهدائنا الأبرار‏، وقام الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بتكريم أسرة المساعد أول شهيد/بسام نجيب إبراهيم على تقدير لما قدمه للوطن من تضحية وفداء.

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 159 

أعقبه قيام كبير معلمى المعهد بإعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائى 99.4%، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم قيادة المعهد من الدفعة 159 إلى الدفعة 160 من ضباط الصف المعلمين.

وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بإعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، حيث قام الفريق أول محمد زكى بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة (الثالثة) تقديراً لتفوقهم وتفانيهم فى أداء مهامهم خلال مدة دراستهم بالمعهد.

وردد الخريجون يمين الولاء لمصر وشعبها وأن يكونوا جنودا أوفياء، محافظين على أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 159 

كما شاهد القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول نشأة وتاريخ معهد ضباط الصف المعلمين، وما يقدمه المعهد من إعداد بدنى ورياضى وعسكرى وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية والمعايير الدولية.

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 159 

وألقى مدير معهد ضباط الصف المعلمين كلمة أشار فيها لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير الإمكانيات؛ لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لطلبة المعهد، كما قدم التهنئة للخريجين وأسرهم متمنيًا لهم التوفيق فى المستقبل.

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 159 

فى نهاية الاحتفال، نقل القائد العام للقوات المسلحة تحية وتهنئة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لخريجى الدفعة الجديدة وأسرهم على الجهد الذى بذلوه طوال مدة دراستهم بالمعهد.

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 159 

وأكد الفريق أول محمد زكى أن ضباط الصف والصناع العسكريين هم أحد السواعد القوية التى تعتمد عليها القوات المسلحة لبناء قوات مسلحة عصرية حديثة قادرة على الوفاء بواجباتها، وطالبهم بضرورة الحفاظ على المبادئ والقيم والتقاليد الراسخة للعسكرية المصرية ومواصلة العلم والإطلاع والمعرفة لتظل القوات المسلحة على العهد دائمًا  تحمى الوطن وتصون مُقدّراته.

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وائل لطفي

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