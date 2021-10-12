الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سلوى عثمان عن حكاية «ماريونيت»: نجحت بفضل التفاهم بين فريق العمل

الفنانة سلوي عثمان
الفنانة سلوي عثمان

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن حكاية «ماريونيت» عرضت عليها من قِبل المخرج أحمد صالح، وشادي علام المنتج الفني لشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية.

وتابعت لـ«الدستور»: «الحمد لله عملنا شغل لطيف، بتوفيق من عند ربنا، في ظل وجود التفاهم بين الممثلين برا الشاشة».

ووصفت الفنانة سلوى عثمان، دينا فؤاد التي جسدت دور والدتها في الحكاية بـ«القمر والشاطرة المجتهدة»، مؤكدة أنها وافقت على الحكاية بمجرد ترشيحها لها.

وأضافت: «إحنا سلمنا نفسنا للسوشيال ميديا بما فيها من حاجات مفيدة ومضرة، على الرغم من إننا ممكن ناخد منها الحاجات الحلوة ونسيب الوحش، والحكاية بتحط خط تحت أي حاجة وحشة بتسببها».

ونصحت الفنانة سلوى عثمان، الجميع بعدم الانصياع وراء السوشيال ميديا، وعلينا أن نأخذ منها المفيد فقط ونترك السيئ.

وأكملت: «المسلسل نتيجة التعب والاجتهاد.. أنا صورت 6 أيام.. وكنا بنفضل قاعدين طول اليوم لحد ما نخلص».

حكاية الـ«ماريونيت» من ورا كل باب 

جدير بالذكر أن حكاية «ماريونيت» بطولة كل من دينا فؤاد، محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وسبق وتم عرض حكايات "كدبة كبيرة" و"عائلة جيجي" و"رق الحبيب" و"قلب مفتوح" من مسلسل "ورا كل باب".

سلوى عثمان ماريونيت حكاية ماريونيت ورا كل باب مسلسل

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وائل لطفي

منير

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