محافظ بورسعيد: الانتهاء من تطبيق المنظومة الرقمية لحصر أصول الدولة بحي المناخ

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من تطبيق المنظومة الرقمية لإدارة أصول وأملاك الدولة بحى المناخ، وذلك فى إطار تطبيق المرحلة الثانية من مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد، اليوم ، لمتابعة آخر مستجدات العمل فى تنفيذ المشروع، بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء وفد وزارة الاتصالات وأعضاء وفد وزارة الإنتاج الحربي، وإدارات التحول الرقمى وحماية أملاك الدولة، والإدارة المالية، والتخطيط العمراني والشؤون القانونية، وشبكات معلومات المرافق.

- إشادة بجهود الجهات المشاركة في مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة

وأشاد المحافظ بجهود الجهات المشاركة في مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة، لافتا أنه جاري الانتهاء من كافة أعمال ميكنة أصول وأملاك الدولة بجميع الإدارات، والذي يعد المشروع الأضخم الذى تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمي، موضحا أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية.

- بصمة لكل عقار برقم قومي يشمل كل التفاصيل المتعلقة به

ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به ، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء على البناء العشوائي وغير المرخص و تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة ، وأوضح المحافظ أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها ، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات .

كما استعرض "الغضبان"، مستجدات أعما تنفيذ مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد ، بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة ، وأعضاء وفد وزارة الاتصالات وأعضاء وفد وزارة الإنتاج الحربى، وإدارات التحول الرقمى وحماية أملاك الدولة ، والإدارة المالية ، والتخطيط العمرانى والشؤون القانونية ، وشبكات معلومات المرافق.

وتم شرح آخر معدلات التنفيذ من خلال مسؤولي إدارة أصول وأملاك الدولة وأعضاء وزارة الاتصالات، بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ، حيث تم إدخال حوالي 17 ألف ملف حتى الآن للمنظومة .

ووجه المحافظ ، بتكثيف معدلات العمل خلال الفترة الحالية وسرعة إنهاء العمل والتنسيق بين الثلاث وزارات المشاركة فى المنظومة ، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع بنهاية الشهر الحالى لاستعراض آخر معدلات العمل فى المشروع .