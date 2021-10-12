الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد المنازل المدرجة لإعادة بنائها ضمن «حياة كريمة»

محافظ كفر الشيخ يتفقد
محافظ كفر الشيخ يتفقد المنازل

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عددًا من المنازل المدرجة في المبادرة التي سيتم تأهيلها ضمن منزل كريم بإعادة البناء.

ودار حوار بين محافظ كفرالشيخ وبين أصحاب المنازل عن حياتهم، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بحصر المنازل لإعادة تأهيلها ضمن "سكن كريم"، والدولة حريصة على توصيل الخدمات لجميع المواطنين.

كما سلم اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، كرسي متحركًا لسيدة مصابة ببتر في قدمها بقرية البرانية التابعة لمركز مطوبس، كما وجه بتمهيد الطريق لها لتتيح لها الخروج والدخول، كما سلم لها عكازين، وسيتم تأهيل منزلها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

مطوبس منازل حياة كريمه كفر الشيخ إنشاء

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