الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: الانتهاء من تطبيق المنظومة الرقمية لحصر أصول وممتلكات الدولة بحى المناخ

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من تطبيق المنظومة الرقمية لإدارة أصول وأملاك الدولة بحى المناخ، وذلك فى إطار تطبيق المرحلة الثانية من مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد، اليوم، لمتابعة آخر مستجدات العمل فى تنفيذ المشروع، بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء وفد وزارة الاتصالات وأعضاء وفد وزارة الإنتاج الحربى، وإدارات التحول الرقمى وحماية أملاك الدولة، والإدارة المالية، والتخطيط العمرانى والشؤون القانونية، وشبكات معلومات المرافق.

وأشاد "المحافظ" بجهود الجهات المشاركة فى  مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة، لافتا أنه جار الانتهاء من كل أعمال ميكنة أصول وأملاك الدولة بجميع الإدارات، الذي يعد المشروع الأضخم  الذى تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمى، موضحا أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية ، ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص وتأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة، وأوضح المحافظ أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات.

محافظ إنتهاء إجراءات منظومة تحول بورسعيد

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