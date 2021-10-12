الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بمعدلات العمل فى تطبيق المنظومة الرقمية لحصر أصول وممتلكات الدولة .

محافظ بورسعيد يشيد بالمنظومة الرقمية لحصر أصول وممتلكات الدولة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لاستعراض مستجدات أعمال تنفيذ مشروع التحول الرقمي لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد.

واستعرض المحافظ آخر معدلات التنفيذ، من خلال شرح مسئولى إدارة أصول وأملاك الدولة وأعضاء وزارة الاتصالات، بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة، حيث تم إدخال حوالى ١٧ ألف ملف حتى الآن للمنظومة.

ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل خلال الفترة الحالية وسرعة إنهاء العمل والتنسيق بين الثلاث وزارات المشاركة في المنظومة.

وأكد أنه سيتم عقد اجتماع بنهاية الشهر الحالى لاستعراض آخر معدلات العمل فى المشروع، مشيدًا بجهود الجهات المشاركة في مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة والذي يعد المشروع الأضخم الذي تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمي.

وأوضح أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، حيث تأتي أهمية المشروع من كونه قائم على توثيق أملاك الدولة طبقًا للنظام الرقمي الحديث بالدولة.

ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به.

ويهدف إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص وتأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة.

محافظ بورسعيد يشيد معدلات تطبق

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وائل لطفي

منير

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