الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

رئيس جامعة القناة: 10 قوافل شاملة في قرى «حياة كريمة»

الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي

قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إنه شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جلسته رقم "59"، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبمشاركة جميع نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أضاف الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، ونائبها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه استعرض خلال الجلسة بيان إنجازات خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال شهرى يوليو و أغسطس 2021، وما تم تنفيذه ضمن "المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، مشيرًا إلي أنه عرض مشاركة جامعة قناة السويس في تفعيل مبادرة حياة كريمة وذلك من خلال تنظيم عشر قوافل شاملة تضم "طبية، وبيطرية، وزراعية، وخدمة اجتماعية، وتوعية بالمشروعات القومية" استهدفت قرى "جلبانة والتقدم، الأبطال، والسلام"، بمدينة القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية، وقرية أبو سلطان بمدينة فايد، وقرية الشلوفه بحى الجناين بمحافظة السويس".

وأكد "زكى"، أن عدد المستفدين من الخدمات الطبية بالقافلة بلغ 3 آلاف و467، والبيطرية 3 آلاف و419، والزراعة 299، والتمريضية 258، والتوعوية 940 مستفيد وذلك خلال الفترة من 17 يوليو وحتى 27 سبتمبر.     

وأعلن الدكتور أحمد زكي، عن المشاركة الفعالة لطلاب الجامعة فى محو أمية المواطنين وتعليم الكبار بمحافظة الإسماعيلية من منطلق المسؤولية المجتمعية والقومية لإعلان مصر خالية من الأمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية،

حيث تم محو أمية 846 مواطن بدورة يوليو ضمن المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار بالجامعات المصرية. 

وعن إنجازات القطاع بالمشروع القومى لترشيد الموارد المائية ومبادرة إتحضر للأخضر، أشار "زكى"، إلى أنه تم إعداد 17 ندوه استهدفت 650 مستفيد بهدف تطبيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكيفية تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والعمل على إعادة تدوير المخلفات وزيادة المساحات الخضراء وترشيد الكهرباء والمياه.

كما تناولت محاور الندوات التحديات التى توائم الموارد المائية فى مصر ومنابع نهر النيل ،وكيفيه تعظيم موارد المياه فيه ،كما ناقشت الندوات مشاكل السدود التى تقام على نهر النيل وكيفيه التغلب عليها والخطوات التى يمكن اتباعها لتحليل أثار ملوحه ماء الرى على النبات والتربه.

وتابع "زكى"، عرض البرامج التدريبية ضمن المبادرة الرئاسية الهامة صنايعية مصر التي تهدف للارتقاء بالمواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، وحل مشكلاته، موضحًا أن الجامعة تشارك بالمبادرة الرئاسية صنايعية مصر من أجل الحفاظ على الحرف التراثية، وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية الدخل حيث تم إعداد ثلاث برامج تدريبية بإجمالي 60 مستفيد تناولت الأمن الحيوي بالمزارع السمكية، ومشاريع تربية نحل العسل، والمشغولات اليدوية "فن الكروشية".

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