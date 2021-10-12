الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الزيت ترتفع 1100 جنيه.. والطن بـ 23,500

زيوت
زيوت

سجلت  أسعار زيت الطعام “ الصويا المكرر”، اليوم الثلاثاء، زيادات قُدرت بنحو 500 جنيهًا بالطن، في السوق المحلي، بعد أن سجلت زيادات اقتربت من حاجز الـ600 جنيهًا، قبل أربع أيام، فيما تراجع زيت الأولين على الصعيد المحلي بنحو 200 جنيهًا في الطن، بينما استقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، وأيضًا زيت الذرة الخام والمكرر حسب البورصة العالمية للزيوت.

وبلغ سعر طن زيت الطعام من نوع “صويا المكرر" في السوق المحلي  23,500 جنيهًا، بزيادة 500 جنيهًا مقارنةً بأسعار أمس الإثنين.

وعالميًا، تراجعت أسعار العقود الآجلة لزيت الأولين وأيضًا زيت النخيل لعقد أكتوبر للتداول بنسبة 0.77%، في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات جلسة اليوم، بينما ارتفعت أسعار عقود شهر أكتوبر 2021 لتداول زيت الصويا في بورصة شيكاغو للتجارة بنسبة 0.05%،.

واستقرت أسعار زيت الذرة الخام اليوم في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 18,000 جنيهًا، كما سجلت أسعار زيت الذرة المكرر استقرارًا اليوم منتصف الأسبوع بالسوق المصري، عند 24,000 جنيهًا للطن.

وثبتت أيضًا اسعار زيت عباد الشمس مكرر، ليسجل سعر الطن 25,500 جنيهًا، وانخفضت أسعار زيت الأولين اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع بالسوق المحلي، ليسجل سعر الطن 20,600 جنيهًا، بانخفاض 200 جنيهًا عن أسعار أمس كان قد  ارتفع حوالي 600 جنيه في الطن الأسبوع الماضي  ليسجل سعر 23000 جنيهًا.

وهبطت أسعار زيت الأولين المتداولة لعقود شهر أكتوبر 2021 في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات اليوم ببورصة ماليزيا للمشتقات، لتسجل انخفاضًا بمقدار 10 دولارات لكل طن، ليغلق عقد أكتوبر للتداول عند 1305 دولار للطن، أي بنسبة تراجع 0.77%.

وكشف الدكتور أحمد عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، عن الانتهاء من خطة إعادة هيكلة شركات الزيوت، وعرضها على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للموافقة عليها ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

وأضاف عبد الوهاب في تصريح لـ"الدستور" أن هذه الشركات سيتم إعادة الهيكلة من كافة النواحي المالية والفنية وغيرها، بجانب التطوير، وتتضمن شركات النيل للزيوت والمنظفات، و طنطا للزيوت والصابون، أبوالهول المصرية، الإسكندرية للزيوت والصابون، الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات.

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