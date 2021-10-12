الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد عاصفة أمس .. هل النظر للبرق والرعد يسبب العمى؟

البرق
البرق

شهدت محافظات مصر ،مساء أمس، ظواهر طبيعية تمثلت في رعد وبرق وأمطار غزيرة، وقد تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا ترصد الظاهرتين، وتساءل عدد كبير عن أحتماليه إصابة العين بالعمى نتيجة للنظر لتلك الظواهر، فهل هذا أمر صحيح أم شائعة؟.

وترصد الدستور ووفقا لموقع “ cdc.gov ” الإجابة وما يجب إتباعه في حالة النظر إلى البرق والرعد.

هل النظر إلي البرق يؤثر علي النظر؟

أن إشاعة  النظر إلى البرق يصيب العين بالعمي أو يؤثر عليها بالسلب ليس لها أساس من الصحة، حيث أنه لا يوثر علي العين بأي ضرر كان.

كيف تحمي نفسك من البرق والرعد؟ 

 - إذا كنتُ عالقًا في منطقة مفتوحة، فتصرف بسرعة للعثور على مأوى مناسب  فأهم إجراء هو إبعاد نفسك عن الخطر.

 -  انزل فورًا عن المناطق المرتفعة مثل التلال أو التلال الجبلية أو القمم.

 - لا تستلق على الأرض، و انحنى لأسفل في وضع يشبه الكرة مع وضع رأسك ووضع يديك فوق أذنيك بحيث تكون منخفضًا مع الحد الأدنى من الاتصال بالأرض.

 -  لا تحتمي أبدًا تحت شجرة منعزلة.

 - لا تستخدم مطلقًا منحدرًا أو نتوءًا صخريًا كمأوى.

 - اخرج فورًا من البحيرات والأجسام المائية الأخرى وابعد عنها.

 - ابتعد عن الأشياء التي توصل الكهرباء (مثل أسوار الأسلاك الشائكة أو خطوط الكهرباء أو طواحين الهواء).

 - ابتعد عن الأرضيات أو الجدران الخرسانية،  يمكن أن ينتقل البرق عبر أي أسلاك أو قضبان معدنية في الجدران أو الأرضيات الخرسانية.

احتياطات السلامة

  • لا يحميك التواجد في الداخل تلقائيًا من البرق،  في الواقع ، حوالي ثلث إصابات الصواعق تحدث في الداخل، فيما يلي بعض النصائح للحفاظ على سلامتك وتقليل خطر التعرض للصاعقة أثناء التواجد في المنزل.

  - تجنب ملامسة الماء أثناء عاصفة رعدية، لا تستحم أو تغسل الأطباق أو تلامس الماء أثناء عاصفة رعدية، يمكن أن ينتقل البرق عبر السباكة.

 - تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية بكافة أنواعها،  يمكن أن ينتقل البرق عبر الأنظمة الكهربائية وأنظمة استقبال الراديو والتلفزيون.

  • تجنب استخدام الهواتف السلكية، الهواتف السلكية ليست آمنة للاستخدام أثناء العاصفة الرعدية.

 - تجنب الأرضيات، لا تستلقي على أرضيات خرسانية أثناء عاصفة رعدية.

 

مساء أمس عدد من محافظات مصر ظواهر جوية تمثلت في رعد وبرق رعد وبرق مواقع التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

حقيقة تقديم «المالية» مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين

أول تعليق من موسيمانى حول أخبار رحيله عن الأهلى

صورتها أثارت الجدل.. ضبط بائعة الملابس النسائية في المترو

أول تعليق من الحضرى بعد إصابة الشناوى فى مباراة ليبيا

هزة أرضية تضرب القاهرة والجيزة والإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يؤدون «صلوات صامتة» في الأقصى

«صاحب كافيه سابقا».. تعرف على رئيس جهاز الشاباك الجديد

«الخارجية الفلسطينية»: مواقف بينيت من الدولة الفلسطينية والاستيطان في الجولان إرهاب منظم