بعد عاصفة أمس .. هل النظر للبرق والرعد يسبب العمى؟

شهدت محافظات مصر ،مساء أمس، ظواهر طبيعية تمثلت في رعد وبرق وأمطار غزيرة، وقد تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا ترصد الظاهرتين، وتساءل عدد كبير عن أحتماليه إصابة العين بالعمى نتيجة للنظر لتلك الظواهر، فهل هذا أمر صحيح أم شائعة؟.

وترصد الدستور ووفقا لموقع “ cdc.gov ” الإجابة وما يجب إتباعه في حالة النظر إلى البرق والرعد.

هل النظر إلي البرق يؤثر علي النظر؟

أن إشاعة النظر إلى البرق يصيب العين بالعمي أو يؤثر عليها بالسلب ليس لها أساس من الصحة، حيث أنه لا يوثر علي العين بأي ضرر كان.

كيف تحمي نفسك من البرق والرعد؟

- إذا كنتُ عالقًا في منطقة مفتوحة، فتصرف بسرعة للعثور على مأوى مناسب فأهم إجراء هو إبعاد نفسك عن الخطر.

- انزل فورًا عن المناطق المرتفعة مثل التلال أو التلال الجبلية أو القمم.

- لا تستلق على الأرض، و انحنى لأسفل في وضع يشبه الكرة مع وضع رأسك ووضع يديك فوق أذنيك بحيث تكون منخفضًا مع الحد الأدنى من الاتصال بالأرض.

- لا تحتمي أبدًا تحت شجرة منعزلة.

- لا تستخدم مطلقًا منحدرًا أو نتوءًا صخريًا كمأوى.

- اخرج فورًا من البحيرات والأجسام المائية الأخرى وابعد عنها.

- ابتعد عن الأشياء التي توصل الكهرباء (مثل أسوار الأسلاك الشائكة أو خطوط الكهرباء أو طواحين الهواء).

- ابتعد عن الأرضيات أو الجدران الخرسانية، يمكن أن ينتقل البرق عبر أي أسلاك أو قضبان معدنية في الجدران أو الأرضيات الخرسانية.

احتياطات السلامة

لا يحميك التواجد في الداخل تلقائيًا من البرق، في الواقع ، حوالي ثلث إصابات الصواعق تحدث في الداخل، فيما يلي بعض النصائح للحفاظ على سلامتك وتقليل خطر التعرض للصاعقة أثناء التواجد في المنزل.

- تجنب ملامسة الماء أثناء عاصفة رعدية، لا تستحم أو تغسل الأطباق أو تلامس الماء أثناء عاصفة رعدية، يمكن أن ينتقل البرق عبر السباكة.

- تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية بكافة أنواعها، يمكن أن ينتقل البرق عبر الأنظمة الكهربائية وأنظمة استقبال الراديو والتلفزيون.

تجنب استخدام الهواتف السلكية، الهواتف السلكية ليست آمنة للاستخدام أثناء العاصفة الرعدية.

- تجنب الأرضيات، لا تستلقي على أرضيات خرسانية أثناء عاصفة رعدية.