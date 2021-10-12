الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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سياسي

برلماني: وثيقة التأمين للمصريين بالخارج حلم انتظرناه كثيرا

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام خضراوى

أكد المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب، أن وثيقة التأمين للمصريين كان يمثل حلماً كبيراً لدى المصريين بالخارج بصفة عامة ولدى البرلمانيين المصريين بصفة خاصة، مشيراً إلى أن نواب الأمة كانوا يعانون أشد المعاناة عندما كان يتعرض اى مصرى بالخارج لأى مشكلة خاصة فيما يتعلق بنقل الجثامين.

وأشاد "خضراوي" في بيان له، بتصريحات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج التي أعلنت فيها عن تفاصيل وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لإصدار "وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج" بدءا من يناير المقبل 2022، بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تم تشكيلها العام الحالي 2021، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بإصدار وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.

وأعلن تأييده التام لتأكيد السفيرة نبيلة مكرم بأنه سيتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم العمل بها،  لتغطي المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، في حالات  الوفاة لعودة الجثمان، وذلك في حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه وأنه تم التوافق  بين المجمع التأميني على أن يكون الاشتراك: 300 جنيه عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و100 جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، ويتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء في حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.

المهندس عبد السلام خضراوى مجلس النواب وثيقة التأمين المصريين بالخارج البرلمانيين نقل الجثامين

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