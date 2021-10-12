الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الدولار يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

الدولار
الدولار

حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، في معظم البنوك العاملة في مصر.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاقي 15.64 إلى 15.68 جنيهًا للشراء، و 15.74 إلى 15.76 جنيهًا للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء فى بنك أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي عند مستوى 15.68.

وفي أكبر بنكين حكوميين، من حيث حجم الأصول والتعاملات، (البنك الأهلي وبنك مصر)، استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيهًا للشراء، و15.74 جنيهًا للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيهًا للشراء، و 15.76 جنيهًا للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيهًا للشراء ، و 15.76 جنيهًا للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الدولار، 15.64جنيهًا للشراء، و15.77 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبيه الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، تراجعت العملة الأوروبية في الشراء، ففي بنك مصر والأهلي سجلت 18.06 جنيهًا للشراء ، و18.22 جنيهًا للبيع.

كما تباينت العملة الاوروبية في البنك التجارى الدولي، لتسجل 18.09 جنيهًا للشراء، و 18.26 جنيهًا للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 18.09 جنيهًا للشراء ، و18.25 جنيهًا للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الاسترليني (شراء وبيع)، ففي بنك مصر والبنك الأهلي 4 - 7 قروش، سجل 21.24 جنيهًا للشراء، و 21.42 جنيهًا للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، استقر الاسترليني، ليسجل 21.31 جنيهًا للشراء، و21.54 جنيهًا للبيع.
وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني، 21.32 جنيهًا للشراء، 21.50 جنيهًا للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره؛ ليسجل في البنك الأهلى وبنك مصر 4.18 جنيهًا للشراء، وفي البيع 4.19 جنيهًا.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببًا قويًا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع جديد لصافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لديه بمقدار 153 مليون دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل بنهاية سبتمبر الماضي 40.825 مليار دولار مقارنة مع 40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق.

الدولار الجنيه المصري الدولار أمام الجنيه المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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