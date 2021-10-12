الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شوقي» ينشر صورا لمدرسة السادات الثانوية بنات بالمنوفية

طالبات
طالبات

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صورا لمدرسة السادات الثانوية بنات بالمنطقة الرابعة، بمدينة السادات، محافظة المنوفية، في الأسبوع الأول بالعام الدراسي الجديد 2021/2022.

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مدرسة السادات الثانوية بنات

وقال الوزير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لقطات جميلة من الأسبوع الأول للدراسة في جمهورية مصر العربية بداية العام الدراسي".

كانت انطلقت الدراسة الأحد الماضي، في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، لما يقرب من 24 مليون طالبة وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، بجميع مدارس محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

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مدرسة السادات الثانوية بنات

وتفقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الإثنين، مدرسة النيل الثانوية بنات التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 2022-2021.

وهنأ الوزير الطالبات بالعام الدراسى الجديد متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح والتفوق، مؤكدًا حرص الوزارة على انتظام الدراسة بالمدارس حضوريًا هذا العام، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، دون معوقات.

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مدرسة السادات الثانوية بنات

وحرص الوزير على تفقد فصول المدرسة، والمعامل، والمكتبة، وناقش الطالبات حول انتظام العملية التعليمية هذا العام، والعائد من حضورهن، وأشاد الوزير بنسبة الحضور أثناء تفقد فصل لطالبات الصف الثالث الثانوى، حيث أكدت الطالبات أهمية الحضور، وحرصهن على الاستفادة من شرح المعلمين.

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مدرسة السادات الثانوية بنات

ووجه الدكتور طارق شوقي الطالبات بمتابعة مصادر المذاكرة المتعددة التي منها "بنك المعرفة المصري EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، ومنصة حصص مصر، وقناة مدرستنا (1) ومدرستنا (2)، لافتًا إلى أن جميع هذه الوسائل توفر شرحًا وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية يقدمها أكفأ المعلمين مجانًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

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مدرسة السادات الثانوية بنات
الدكتور طارق شوقي التربية والتعليم التواصل الاجتماعي بنك المعرفة المصري على مستوى الجمهورية القاهرة والجيزة مستوى الجمهورية فيروس كورونا المستجد

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