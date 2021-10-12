الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع بريطاني يدعو لزيارة شرم الشيخ: «مدينة جذابة مزدهرة بالسياحة»

شرم الشيخ
شرم الشيخ

 دعا موقع «آي نيوز» البريطاني، لزيارة شرم الشيخ والاستمتاع برياضة الغوص في مياه منتجعاتها، واصفًا إياها بـ «المدينة الجذابة المزدهرة بالسياحة التي صُممت خصيصًا للسياح الأوروبيين الباحثين عن شمس الشتاء الدافئة أو ملاذٍ مريح».

وأشاد الموقع في تقريره، بقرار رفع اسم مصر من قائمة السفر الحمراء للدول الممنوع السفر إليها في المملكة المتحدة بسبب جائحة كورونا الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن مصر تسعى جاهدة للترحيب بالسياح البريطانيين بحفاوة شديدة و«بأذرع مفتوحة». 

وأضاف التقرير: «كان هناك استقبال حار من العاملين هناك (شرم الشيخ) سواء من العاملين في الشركات سياحية أو المقيمين المحليين»، في إشارة إلى استقبال مطار شرم الشيخ الدولي، هذا الأسبوع، أول رحلة جوية قادمة من العاصمة البريطانية لندن. 

وتابع الموقع: «حان الوقت للغوص مرة أخرى في مياه البحر الأحمر المغرية والتمتع بالشعب المرجانية الرائعة». 

وذكر التقرير، أن مدينة شرم الشيخ مليئة بالمنتجعات والأنشطة التي تناسب جميع الأذواق والأعمار والميزانيات، وتقدم كل سبل الراحة، من المنتجعات الرومانسية على شاطئ البحر إلى الفنادق التي تقدم برامج خاصة للعائلات، إلى جانب رحلات الغوص والسفاري في دهب. 

وواصل الموقع: «يوجد في المدينة أيضًا عدد من المطاعم والمحلات التجارية المنتشرة على طول الواجهة البحرية، والعديد من مدارس الغوص مع مدربين ذوي خبرة لتظهر لك كنوز البحر الأحمر المذهلة». 

إطلاق مزيد من الرحلات

وفي السياق ذاته، رحب عملاق السفر البريطاني «إيزي جيت» بإطلاق المزيد من الرحلات من بريطانيا إلى شرم الشيخ والغردقة خلال موسم الشتاء بعد رفع مصر من القائمة الحمراء، لافتًا إلى أن مصر لديها الكثير لتقدمه من العطلات الرائعة للسياح من المملكة المتحدة، وفقًا لما أفادت به مجلة «ترافل ويكلي» السياحية الأمريكية.

ونقلت المجلة عن «دين توماس»، رئيس عمليات العملاء في شركة «ايزي جيت»، قوله: «عملاؤنا متحمسون للسفر إلى مصر هذا الأسبوع، ولدينا العديد من الطلبات من العملاء»، مضيفًا: «نحن متحمسون للاستماع لقصص من زارو شرم الشيخ والغردقة».

 وتابع: «نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لفريقنا في شرم الشيخ والغردقة على حسن التنسيق والاستقبال».

موقع آي نيوز شرم الشيخ الغوص مصر البحر الاحمر الشعب المرجانية

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وائل لطفي

منير

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