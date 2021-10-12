الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ علي نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية

دقيق
دقيق

قررت نيابة الدخيلة بالاسكندرية، التحفظ علي نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وحجز سائق على ذمة التحقيقات أثناء ضبطه بالكمية لنقلها للبيع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بضبط سائق تروسيكل بمنطقة أم زغيو دائرة قسم شرطة الدخيلة، لحيازته كمية من الدقيق المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.

وتم ضبط السائق والتروسيكل، بتفتيشه عُثر على 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو بإجمالي 550 كيلو، قبل بيعها في السوق السوداء، وتم تسليمها إلى مطحن الدخيلة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

ضباط السوداء اجراءات قسم شرطة بالاسكندرية للبيع دير بيع

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