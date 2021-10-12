«الأهرام»: العلاقات بين مصر وجنوب السودان تتسم بالشراكة الاستراتيجية

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تتسم بالشراكة الإستراتيجية الممتدة والمتشابكة على مختلف المستويات، حيث تحظى العلاقات بين البلدين بخصوصية كبيرة تنبع من عدة اعتبارات.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء تحت عنوان (الشراكة الاستراتيجية بين مصر وجنوب السودان) - أن أول هذه الاعتبارات يتمثل في العلاقات القوية والممتازة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتوافر الإرادة السياسية لتطوير وتعميق تلك العلاقات، وهو ما يجعلها تشهد تطورا مستمرا على كل المستويات التجارية الاقتصادية، والسياسية، والأمنية.

وأضافت الصحيفة أن ثاني تلك الاعتبارات هو المصالح والقواسم المشتركة الكبيرة والمتعددة التي تجمع بين البلدين، والفرص الواعدة التي تشكل مجالا واسعا للتعاون المشترك، وتعزيز التنمية والتطور، خاصة في مجالات المياه، والري، والزراعة، والتعليم، والصحة، والبنية الأساسية من طرق وكباري وغيرها، وفي هذا السياق أسهمت مصر بكل إمكاناتها في دعم دولة جنوب السودان، خاصة فيما يتعلق بإقرار وإحلال السلام فيها، وكذلك مواجهة التحديات الاقتصادية، وجائحة كورونا، وتعكس الاستثمارات، والمشروعات المصرية المختلفة، سواء في المجال الاقتصادي، والتنموي، أو في مجال البنية الأساسية أو في مجالات التعليم والصحة والزراعة وغيرها، عمق العلاقات القوية بين البلدين، وحرص مصر على تعزيز شراكتها الإستراتيجية مع دولة جنوب السودان عبر آليات وأطر مؤسسية، وأبرزها اللجنة العليا المشتركة، التي عقدت أولى دوراتها في شهر يوليو الماضي والتي تمثل دفعة قوية لتحقيق التكامل الاقتصادي الشامل بين البلدين.

وتابعت الصحيفة إن ثالث هذه الاعتبارات هو توافق البلدين في مواقفهما ووجهات نظرهما إزاء القضايا المختلفة، وأبرزها ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون بين دول حوض النيل، وفقا لمبدأ المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، وكذلك العمل على حل أزمة سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف، خاصة الحفاظ على المصالح المائية المصرية، من خلال التوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني بشأن قواعد ملء، وتشغيل السد الإثيوبي وتنفيذ مخرجات مجلس الأمن، وهنا يبرز دور دولة جنوب السودان في الإسهام في دفع المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق قانوني في أسرع وقت ممكن.

وأكدت "الأهرام" أنه في هذا الصدد كان لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس سيلفاكير ميارديت أمس الأول تجسيدا للعلاقات القوية بين البلدين في إطار التشاور المستمر وتبادل الآراء والتنسيق المشترك إزاء القضايا المختلفة، ودفع وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.

ونوّهت الصحيفة بأنه لا شك أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان شهدت طفرة قوية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ينعكس إيجابا على شعبي البلدين ويدفع في اتجاه التطور المستمر لتلك العلاقات الإستراتيجية.