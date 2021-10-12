هل تريد إنقاص الوزن هذا الشتاء؟ السباحة فى المياه الباردة هى الحل

يمكن أن تساعد السباحة في الخارج خلال فصل الشتاء على حرق المزيد من السعرات الحرارية، حيث وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يقفزون بانتظام في الماء البارد، مثل السباحة في البحر يستهلكون المزيد من الطاقة عندما يكونون باردين، مما قد يساعد في إنقاص الوزن.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطانى، فقد أكد الباحثون، أن السعرات الحرارية تحترق لأن درجة حرارة بشرتهم ترتفع بسرعة أكبر من الأشخاص الذين لا يمارسون السباحة في البرية.

وتظهر النتائج أن الرجال الذين يسبحون في المياه المتجمدة يستخدمون ما يعادل حوالي 500 سعرة حرارية إضافية لكل 24 ساعة في المتوسط ​​أكثر من الأشخاص الآخرين.

وقالت الدكتورة كاميلا شيل، كبيرة مؤلفي الدراسة من جامعة كوبنهاغن: إن نتائج الدراسة تشير إلى أن الأشخاص الذين يسبحون في الماء البارد يدربون أجسامهم على التعامل بشكل مختلف مع درجات الحرارة المنخفضة.

كيف يستجيب الجسم للبرد؟

يبقى جسم الإنسان عند متوسط ​​درجة حرارة 37 درجة مئوية، فعندما يصبح الجو باردًا جدًا ، يتم تشغيل العديد من العمليات لرفع منظم الحرارة داخل الجسم.

وتشمل هذه انقباض الأوعية الدموية التي تتدفق بالقرب من سطح الجلد وهي عملية تسمى تضيق الأوعية - للحفاظ على الحرارة الداخلية للجسم.

كما يؤدي الارتعاش أيضًا إلى حرق المزيد من الطاقة وإنتاج المزيد من الحرارة، بالإضافة إلى إرتفاع معدل التمثيل الغذائي لحرق المزيد من الطاقة، مما يساعد على زيادة درجة الحرارة.

واقترح العلماء أن التعرض المنتظم لظروف البرودة يمكن أن يحسن هذا النظام، ويكيف الجسم بشكل أفضل مع درجات الحرارة المنخفضة في البيئة المحيطة.

كما أشارت دراسات سابقة إلى أن الأشخاص الذين سمحوا لأنفسهم بالحصول على البرودة يحرقون السعرات الحرارية عن طريق تنشيط الدهون البنية في أجسامهم.

ومع ذلك، تشير أحدث الأبحاث إلى أن قضاء الوقت في الساونا، وكذلك السباحة البرية، قد يكون ضروريًا لجعل الجسم يتفاعل بشكل أكثر صحة مع التغيرات في درجات الحرارة.