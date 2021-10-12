الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تتخذ قرارا حاسما تجاه الطلاب غير المطعمين بلقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

اتخذت المملكة العربية السعودية قرارا حاسما تجاه الطلاب غير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية، أصدرت وزارة التعليم توجيها عاجلا إلى إدارات التعليم في كافة المناطق بخصوص الطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا جرعتي لقاح كورونا بعد، وذلك بتحويلهم إلى التعليم عن بعد أو الانتساب، مع توفير كافة البدائل التعليمية المتاحة لهم.

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وشددت الوزارة على ضرورة استيفاء كافة الطلبة والطالبات للتعليمات والاشتراطات الصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية) بشأن التحصين بجرعتين أو ما قد يستجد لاحقا من إجراءات واشتراطات وذلك خلال مدة 30 يوما تبدأ مع بداية كل فصل دراسي.

 

واستثنت الوزارة من هذا القرار الطلبة والطالبات الذين لديهم ظروف صحية تحول دون أخذهم للقاح وفقا لما تقرره الجهات الصحية المختصة، مؤكدة على كافة إدارات التعليم بضرورة التواصل مع وزارة الصحة للحصول على بيان بأسماء الطلاب والطالبات الذين لديهم مثل تلك الظروف الصحية.

 

وكانت الوزارة قد اشترطت من أجل العودة الحضورية في بداية هذا العام الدراسي حصول كافة الطلاب والطالبات على جرعتي لقاح كورونا، كما منحتهم مهلة زمنية قدرها أسبوعان بدأت مع انطلاق هذا الفصل الدراسي من أجل الحصول على الجرعتين، إلا أن قرارها الأخير هذا قد قطع الشك باليقين باعتبارهم غير منتظمي الحضور، وإحالة كل من لم يحصل على جرعتي اللقاح إلى نظام التعليم بالانتساب.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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