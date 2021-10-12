الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حسين عبد البصير يحاضر حول تاريخ مصر العسكرى عبر العصور .. اليوم

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر، تنظم مكتبة الإسكندرية في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "التحصينات العسكرية للحملة الفرنسية في القاهرة"، وذلك  في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تدور الندوة حول المواقع العسكرية التي أنشأتها الحملة الفرنسية في القاهرة، حيث سيتم التركيز على أماكن تلك المواقع بالقاهرة، وعرض مخططات الحملة الفرنسية لها، والإجابة على العديد من التساؤلات حول أسباب وكيفية البناء، وفلسفة اختيار هذه المواقع، بالإضافة إلى كيفية تغيير بونابرت من التخطيط العمراني للقاهرة كي تتوافق مع تطلعاته العسكرية.

يحاضر في الندوة الباحث معاذ لافي؛ وهو باحث أكاديمي في الآثار الإسلامية، كتب العديد من المقالات في فلسفة العمارة الإسلامية، وألقى سلسلة محاضرات عن الاستشراق المعماري، وفاز مؤخراً بمشروع توثيق قبة الأشرف خليل ضمن جمعية استكشف مصر بلندن.

جدير بالذكر أن الحملة الفرنسية أنشأت بالقاهرة حوالي 41 موقع عسكري، بين قلعة وبرج وموقع لوجيستي، في أماكن متفرقة وحيوية، شكلت عليها عبئاً قوياً ومحركاً أساسياً في الانتفاضات، كحي الحسينية والدراسة وبولاق؛ لم يتبق من تلك المواقع شيئاً إلا بعض النقوش على أسوار القاهرة وبرجاً وحيداً بشارع الفواطم، إذ عملت لجنة حفظ الآثار العربية على إزالة أغلب تلك الحصون، ولو لم يكن لبونابرت شغفاً بالرسم الطوبوغرافي لما بقيَّ ما يرسم طبيعة تلك الحصون، تلك المنظومة العسكرية التي أنشأها بونابرت في القاهرة بالطبع باءت بالفشل إلا أنها كانت حلقة هامة في تاريخ العمارة العسكرية الفرنسية التي استفاد منها لاحقاً في غزواته في أوروبا.

ــ تاريخ مصر العسكري عبر العصور 
في سياق متصل، تنظم مكتبة الإسكندرية عن طريق متحف الآثار بالتعاون مع مركز زاهي حواس للمصريات التابعان لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية دورة تدريبية تفاعلية مجانية بعنوان «تاريخ مصر العسكري عبر العصور»، من 12 إلى 14 أكتوبر 2021، المحاضرة الأولى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الثلاثاء، والمحاضرة الثانية الساعة الثامنة مساءًا والمحاضرة الثالثة الساعة الخامسة مساءًا .

يشارك في الدورة التدريبية "تاريخ مصر العسكري عبر العصور"، كل من الدكتور حسين عبد البصير، والدكتور جلال رفاعي، والدكتور كريم حمزة ثلاث محاضرات على مدار ثلاث أيام عن تطور العسكرية المصرية ودورها الرائد على امتداد الحضارات المتعاقبة بدءً من الحضارة المصرية القديمة مرورًا بالعصرين اليوناني الروماني ثم الإسلامي. ويختتم المشاركون في هذه الدورة بزيارة ميدانية لمكتبة الإسكندرية للتعرف على مختلف أقسامها وأهم مقتنياتها، ثم جولة علمية متخصصة داخل متحف الآثار كتطبيق عملي.كما تُبث الدورة عبر الصفحة الرسمية لمتحف الآثار على موقع فيسبوك.

وتعتبر مكتبة الإسكندرية ساحة للتعبير عن التعددية الثقافية، تشغلها حرية الرأي والتعبير، وتعزيز التعددية والتنوع، وتقديم كل جديد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتفاعل مع العالم الرقمي والفنون المختلفة والبحث الأكاديمي جنبًا إلى جنب مع وظيفتها الأصلية بوصفها مكتبة، فتحوي الكتاب والدورية والمخطوط؛ خدمة للقارئ العام، والمتخصص على السواء.

الدكتور حسين عبد البصير بيت السناري الأثري مكتبة الاسكندرية التحصينات العسكرية الحملة الفرنسية تاريخ مصر العسكري

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