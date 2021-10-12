افتتاح معرض «لمحات من حلم» للفنانتين نهلة عبد السلام وأسماء منصور.. اليوم

تحتضن قاعة زياد بكير لللفنون التشكيلية، بدار الأوبرا المصرية في الجزيرة، افتتاح معرض، "لمحات من حلم"، للفنانتين نهلة عبد السلام وأسماء منصور، وذلك في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى يوم الإتنين 18 أكتوبر الجاري.

ويضم معرض "لمحات من حلم"، مجموعة من اللوحات المنفذة بألوان الأكريلك والزيتية والباستيل وأعمال الهاند ميد، باستخدام الخامات المختلفة كالخيوط واللدائن والكولاج، تعبر عن الأحلام وماهيتها كما تصور عدد من الرؤى الانسانية التى تراود معظم البشر بأساليب مميزه وفريدة.

يذكر أن الفنانة "نهلة عبد السلام"، خريجة كلية الفنون الجميلة عام 1991، عملت بالتربية والتعليم وعضو عامل أيضًا بنقابة الفنون التشكيلية، وشاركت في عدة معارض جماعية منها معرض مصر 25، ومعرض الأعمال الصغيرة بقصر الأمير طاز، ومعارض اللقطة الواحدة، ومعارض وزارة التربية والتعليم السنوية.

كما أن الفنانة "أسماء محمود منصور"، خريجة كلية الفنون الجميلة عام 1991، عضو عامل بنقابة الفنون التشكيلية وتقلدت العديد من الوظائف الخاصة بالديكور والعمارة الداخلية، وشاركت في العديد من المعارض الجماعية، منها معرض اليوبيل الفضي لدفعة 1991 ومعرض مؤسسة الأهرام للفنون.

وهنأت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مغنية الأوبرا العالمية الدكتورة إيمان مصطفي بعد تكريمها من دايفيدي سكالماني، مدير المعهد الثقافي الإيطالي والمستشار الثقافي لسفارة بلاده بالقاهرة في الاحتفال بعيد ميلاد الأوبرا الــ 33، والذي أقيم بالمسرح الكبير.

وقال "سكالماني" في نص كلمته: "اليوم نحن بصدد احتفالية كبيرة فمنذ 150 عامًا تم تقديم أوبرا عايدة لأول مرة هنا في مصر بالقاهرة ومنذ ذلك الحين اتحدت كل من ايطاليا ومصر في مجال الموسيقى، وليس هناك أفضل من هذا التوقيت الذي نكرم فيه من جسد هذه الوحدة بين البلدين في مجال الموسيقى، لذا نحن نكرم خير ممثل للجسر بين الثقافتين المصرية والإيطالية في شخص الدكتورة إيمان مصطفى، صاحبة التاريخ الفني الطويل، ونكرم من خلالها دار الأوبرا المصرية علي جهودها في دعم هذا التعاون المثمر والبناء".

ومن جانبها، قدمت الفنانة الدكتورة إيمان مصطفى الشكر لوزيرة الثقافة وللسفارة الإيطالية ولمدير المعهد الثقافي على هذا التكريم والتواصل المستمر الذي أثمر تبادل الخبرات الفنية بين الجانبين.