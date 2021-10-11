الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

6 شركات مصرية وعالمية تتقدم لمناقصة إعادة تأهيل محولات السد العالى

محطات توليد السد
محطات توليد السد العالي

أغلقت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء باب التقدم للمناقصة الخاصة بإعادة تأهيل محطة محولات السد العالي وخزان أسوان 1 وخزان أسوان 2، والتي من تشمل توريد 20 محولا جديدا للثلاث محطات.

قال هشام كمال، رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، إن الشركة تلقت 6 عروض لتنفيذ عملية توريد المحولات وهي شركات عالمية ومحلية.

أضاف هشام، لـ"الدستور"، أن الشركات المتقدمة هى (xd اجيماك، وشركة توشيبا اليابانية، وشركة إنبي التابعة لقطاع البترول، وشركة smt الروسية، وشركة أوكرانية، وتحالف من شركتين أوكراني صيني).

أشار إلى أن هناك 23 شركة تقدمت لسحب كراسة الشروط تقدمت، حتى الآن، أبرزها (السويدي اليكتريك، وهيتاشي abb ، وسيمنس الألمانية، وأوراسكوم، وتويوتا تسوشو كوربوريشن اليابانية، وبعض الشركات المجرية والصينية).

وتابع رئيس الشركة أن الموعد النهائي لتلقي مظروفات الشركات المشاركة كان 6 أكتوبر الجاري ولم يتم التمديد مرة أخرى، وستفتح اللجنة المشرفة على المناقصة المظاريف الفنية بعد انتهاء موعد التقديم، على أن يُحدد موعد آخر لفتح المظاريف المالية.

أضاف أن التكلفة المبدئية لعملية التأهيل 26 مليون يورو، ترتفع مع انتهاء الأعمال لـ41 مليون يورو وأن بنك التعمير الألماني «kfw» هو الممول للمشروع وفق اتفاقية تم توقيعها بين مصر وألمانيا.

وأوضح أن عدد المحولات التي ستورد 21 مقسمة إلى 12 محطة كهرباء السد العالي، إضافة إلى محول احتياطي، و5 لمحطة توليد خزان أسوان 1، ومحولين لمحطة خزان أسوان 2، لافتًا إلى أن المحولات الموجودة بمحطات السد العالي قديمة وكان يتم إجراء صيانة وتركيب قطع غيار لها باستمرار، وهو ما ساعد على استمرارها في الخدمة طوال الفترة الماضية.

شركة المحطات المائية محولات السد العالي خزان اسوان محطة محولات السد العالي مناقصة

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