أمطار خفيفة على الغربية تعلن دخول فصل الشتاء (صور)

تعرضت محافظة الغربية، مساء اليوم، لموجة من الطقس المنخفض الحرارة مع سقوط الأمطار خفيفة بشوارع وميادين مراكز المحافظة، لأكثر من مرة على فترات متباعدة، ما أدى إلى تكون كميات قليلة من مياه الأمطار بالشوارع خاصة الفرعية منها، وهى المرة الأولى التي تتعرض فيها المحافظة لأمطار، ليعلن فصل الشتاء رسميًا دخوله.

امطار علي الغربية

وشهدت الطرق صعوبة نوعية في حركة السير والنقل والمواصلات لجميع المواطنين، خاصة الفرعية بالمحافظة، ولم يسفر المطر عن انقطاع في الخدمات والمرافق كالكهرباء والمياه والتليفونات.

امطار علي الغربية

وأعطى محافظ الغربية تعليمات سابقة لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة أي موجة طقس تضرب المحافظة والعمل علي تخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط أي مياه محتملة وعلاج أي مشاكل سريعًا.