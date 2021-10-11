الإثنين 11 أكتوبر 2021
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الكرازة

«الروم الملكيين» يحتفلون بتذكار القديس البارّ ثيوفانيس المعترف الملقّب بالموسوم

الأنبا جورج بكر
الأنبا جورج بكر

تحتفل كنيسة الروم الملكيين في مصر، برئاسة المطران الانبا جورج شيحان، اليوم الاثنين، بحلول الاثنين الحادي والعشرون بعد العنصرة والإنجيل الرابع بعد الصليب، وتذكار القديس البارّ ثيوفانيس المعترف الملقّب بالموسوم.

وتقول الكنيسة عنه: " القديس ثيوفانيس المرنّم (778- 845) هو أخو القديس ثيوذورس الذي يعيّد له في 27 ديسمبر. وُلد القديسان في لواء الكرك من بلاد موآب شرقي الأردن، لأبوين امتازا بالتقى. وبعد أن حصّلا ثقافة كاملة سواء في العلوم الإلهية أم في العلوم البشريّة، انتحلا عام 800 الحياة الرهبانية في دير القديس سابا ونالا الرسامة الكهنوتية. في عام 813 بلغا القسطنطينية. وفي عهد الإمبراطور لاون الأرمني محارب الإيقونات، زُجّ ثيوفانيس وثيوذورس في أحد سجون البوسفور لتمسّكهما بالإيمان القويم. وفي عام 820 أمر الإمبراطور ميخائيل الملقّب بالالثغ بالافراج عنهما. ثم رجعا إلى السجن بأمر الإمبراطور الطاغية ثيوفيلوس. وهو نفسه عاد سنة 834 وأمر بنفيهما بعد ان ضُربا بالعصي. وبعد سنتين استدعاهما من المنفى وأمر بجلدهما جلداً وحشيّاً، وبأن يحفر بالحديد المحمي على جبين كل منهما أبيات شعرية تنص على الحكم عليهما بالسجن والنفي. وهذا تفسير اللقب الذي أعطياه فدعيا "الموسومَين". وقد مات القديس ثيوذورس في افاميّا من أعمال بيثينية سنة 844. أما أخوه ثيوفانيس، فبعد موت الطاغية ثيوفيلوس، أرجعه الإمبراطوران التقيان ميخائيل وثيوذورة من المنفى وانتخب متروبوليتاً لمدينة نيقية، وأسلم نفسه البارة سنة 845".

كما تحتفل الكنيسة ايضا بتذكار القدّيس الرسول فيلبّس أحد الشمامسة، وتقول الكنيسة: " ولد القديس فيلبس الشماس في قيصرية فلسطين. ونعرف من كتاب أعمال الرسل انه كان واحداً من الشمامسة السبعة الذين رسمهم الرسل، وعلى رأسهم استفانُس أول الشهداء. وقد نادى بكلمة الله في السامرة، وعمّد سيمون الساحر، وأنار بالإيمان بالمسيح خصيّ كنداكة ملكة الحبشة والنوبة وقيّم جميع أموالها، وعمّده على طريق غزّة. وكان له أربع بنات يتنبأن.

الانبا جورج بكر الروم الملكيين الكاثوليك الروم الملكيين الروم الملكيين في مصر كنيسة الروم الملكيين

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