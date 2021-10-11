الإثنين 11 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد تطويرها.. محافظ القاهرة يفتتح حديقة غرناطة بميدان روكسي (صور)

جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، افتتاح أعمال تطوير حديقة غرناطة بميدان روكسي بمصر الجديدة بعد أن تم رفع كفاءتها وتركيب الأسوار الخارجية وتقليم الأشجار وتنسيق ووضع البرجولات الجمالية والمقاعد حول الأشجار ودهان الأسوار والبردوارت، ورفع كفاءة الإنارة الداخلية والخارجية.

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جولة محافظ القاهرة 

أشار محافظ القاهرة، خلال جولته إلى أن المحافظة تحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالعاصمة باعتبارها متنفسًا للأهالى. 

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جولة محافظ القاهرة 

خلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين الذين أبدوا سعادة كبيرة بتطوير الحديقة التى تقرر فتحها اليوم بالمجان بمناسبة الافتتاح، مُثنيًا على المجهود المبذول من العاملين بالهيئة، خاصة في إعادة تطوير وخلق متنزهات وحدائق  تخدم المواطنين في كل الأحياء.

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جولة محافظ القاهرة 

شهد الحفل إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وحسن محمد، رئيس حى مصر الجديدة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.

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جولة محافظ القاهرة 
حديقة غرناطة ميدان روكسي مصر الجديدة محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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