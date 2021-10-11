مسئول موقف البوهي يفجر مفاجأة في حادث «ميكروباص الساحل» (فيديو)

قال قطب عبد الحميد مسئول موقف البوهي في إمبابة، إن كافة سيارات الأجرة الموجودة بمختلف المناطق (تحرير، رمسيس، إسعاف) تمر على كربري الساحل، وبمجرد سماع خبر الحادث سرعان ما اطمئنوا على السائقين التابعين للموقف وعلى السيارات وتأكدوا من وجود الجميع.

وأضاف: «مش عارفين دا حادث توك توك ولا ميكروباص ومحدش فينا ناقص» مشيرا إلى أنهم أبلغوا الشرطة وبعد ذلك أجروا عدد من المكالمات بينهم.

وأوضح أن أول سائق خرج من الموقف هو من أبلغ عن الحادث وهذا يدل على أنه لا يوجد سائقين خرجوا من الموقف قبله.