غلق وتشميع 11 منشأة طبية بدون ترخيص فى بدر

وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لجميع المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

نسّقت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام مع جهاز حماية المستهلك في البحيرة وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والإدارة الصحية في بدر والوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، في تنفيذ حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة أسفرت بعد المرور على 27 منشأة طبية خاصة عن:

تحرير 12 مخالفة مكافحة عدوى لعيادات بشرية واستصدار 11 قرار غلق لعيادات ومراكز طبية لعدم وجود تراخيص.