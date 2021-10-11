الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل تمزيق تلميذ ابتدائى وجه زميله بشفرة موس فى مدرسة بالدقهلية

حبس
حبس

أصدرت اليوم الإثنين، نيابة الأحداث قرارا بإيداع طالب بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة البهو فريك الابتدائية بأجا أسبوعا بإحدى دور الرعاية قطع وجه زميله بشفرة موس.

شهدت مدرسة البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية واقعة اعتداء وحشي من طالب بالصف الرابع الابتدائي على زميله بشفرة موس وتشويه وجهه بـ١٤ غرزة.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على “غ ا ر ” طالب بالصف الرابع الابتدائي مدرسة البهوفريك الابتدائية التابعة لمركز أجا  في محافظة الدقهلية تعدى بالضرب على زميله داخل الفصل في المدرسة بعد الفسحة بـ" شفرة موس" التي يستخدمها الطالب في بري القلم، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه وتم نقله إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بلاغا من ولى أمر طالب بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة البهو فريك الابتدائية التابعة بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، ضد طالب بالمدرسة بتهمة التعدي على نجله بـ «شفرة موس» حاد أثناء اليوم الدراسى الأول، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعى، استلزم خياطة بـ14 غرزة في وجه ابنه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم القبض على الطالب المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، وتولت نيابة الأحداث التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

الابتدائية اجهزة الامن محافظة الدقهلية الصف الرابع الابتدائي اليوم الاثنين احدى دور الرعاية

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