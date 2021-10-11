سفير مصر بالصين يشارك فى اجتماع مؤتمر "اتفاقية التنوع البيولوجى"

شارك السفير دكتور محمد البدري، سفير مصر في بكين، في الاجتماع الـ15 لمؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي والمنعقد حاليا في مدينة "كنمنج" بمقاطعة يونان الصينية.

وجاءت المشاركة في إطار انتهاء الرئاسة المصرية الحالية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

مصر تسلم رئاسة المؤتمر إلى الصين

وقام البدري، نيابة عن السيدة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتسليم "مطرقة الرئاسة" لوزير البيئة الصيني هوانج رون شيو، في إشارة رمزية لاستلام الصين رئاسة الدورة الـ15 لمؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي من مصر رئيس الدورة الـ14 المنقضية، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي ألقت خلالها السيدة وزيرة البيئة بكلمة مباشرة عبر "الفيديوكونفرنس" أبرزت خلالها الإنجازات المصرية خلال رئاستها للمؤتمر.

من جانبه، أثنى وزير البيئة الصيني على الدور الريادي لمصر وقيادتها وأشاد برؤيتها خلال رئاستها للمؤتمر، مبرزاً الجهود المتعددة التي بذلتها الصين بالتعاون مع الرئاسة المصرية وسكرتارية مؤتمر التنوع البيولوجي لاستضافة مدينة كونمينج الصينية للدورة الخامسة عشر من المؤتمر.