تجهيز عيادة قدم سكرى بمستشفيات جامعة بنى سويف لخدمة المواطنين

اصطحب الدكتور محمد شعبان، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنى سويف، الدكتور محمود وافي، المنسق العام لمبادرة قدم صحيح لمعاينة الغرفة المخصصة للمبادرة؛ للوقوف على التجهيزات اللازمة لاستقبال المرضي وخطة العمل لتحقيق أهداف المبادرة.

جاء ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم إبرام بروتوكول تعاون بين مستشفيات جامعة بني سويف ومؤسسة صناع الخير للتنمية مبادرة قدم صحيح لعلاج مرضي القدم السكري لغير القادرين وتنفيذا للبروتوكول المبرم بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمؤسسة.

وأجرى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف بتفقد حسن سير العمل داخل المبنى الإداري بالمستشفي يرافقه محمد سيد سليم مدير عام الشؤون المالية والإدارية، فقام بالمرور على إدارة الشئون المالية وتواجد الموظفين بأماكنهم وأدائهم لعملهم علي أكمل وجه.

وتفقد إدارة العلاج بأجر بالدور الثاني العلوي بالمستشفي والتأكد من التسهيل علي المواطنين في استخراج قرارات نفقة الدولة سواء العلاجية أو الجراحية وتذليل العقبات للمرضى، وقد تفقد أيضا إدارة شئون العاملين والوحدة الحسابية بالدور الثالث العلوي وتواجد العاملين في أماكنهم ويعتبر هذا المبني بمثابة العمود الفقري للمستشفي حيث إنه يحتوي علي أهم الإدارات بالمستشفي الذي يخص العاملين بالمستشفي سواء الإجازات أو المرتبات أو المشتريات أو قرارات نفقة الدولة التي تخص المواطنين.

فيما أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن 4193 طالبا قاموا بأداء الاختبار الأكاديمي رقم 105 للغة الإنجليزية بمركز اللغات والترجمة بالجامعة بتاريخ 25سبتمبر بالتعاون مع قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الندوات التعريفية بالأنشطة التي يقوم بها المركز في سياق التعاون مع كليات الجامعة المختلفة وشعب اللغات والبرامج الجديدة، ومنها الندوة التي قام بها المركز بالتنسيق مع شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام لتعريف طلاب الفرق الأربعة، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز ودراسة احتياجاتهم من دورات وورش عمل.