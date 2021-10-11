الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انعقاد الدورة العادية الـ39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الخميس

الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي

تنطلق أعمال الدورة العادية التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية الخميس القادم بمقر المنظمة بأديس أبابا.

وصرح مصدر دبلوماسي إفريقي بأن الجلسة الافتتاحية الرسمية للدورة العادية التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للإعداد للاجتماع التنسيقي نصف السنوي الثالث بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية ستتضمن إلقاء الكلمات من جانب رئيس المجلس التنفيذي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن أعمال الدورة العادية التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي- التي تستمر لمدة يومين بمقر المنظمة بأديس أبابا، ستنعقد بحضور قيادة ومسؤولي مفوضية الاتحاد الأفريقي، ووزراء 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، وممثلي المجموعات الاقتصادية الإقليمية.

ويناقش المشاركون فى الدورة العادية التاسعة مسودة جدول الأعمال، ومشاريع القرارات والإعلانات مع التوصيات المناسبة التي سيتم رفعها لرؤساء الدول والحكومات خلال اجتماعهم التنسيقي نصف السنوي بين الاتحاد الأفريقي، والمجموعات الاقتصادية الاقليمية، والمقرر عقده في 16 أكتوبر الجاري.

ويبحث الوزراء تقرير الدورة العادية الثانية والأربعين للجنة الممثلين الدائمين، وتقريرا عن تفعيل مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، ومذكرة المفاهيم وخارطة الطريق حول موضوع عام 2022 بشأن التغذية والأمن الغذائي.

كما ستنظر أيضًا في تقارير لجان المجلس التنفيذي واللجان المتخصصة، وتقرير الاجتماع المشترك للجنة الوزارية حول مقياس التقييم والمساهمات، وتقرير اللجنة الوزارية حول الترشيحات الأفريقية الدولية، وتقرير لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ أجندة 2063.

ومن المقرر خلال الاجتماعات أعمال الدورة العادية التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، انتخاب وتعيين اثنين من المفوضين بمفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس ونائب رئيس الجامعة الأفريقية (PAU)، وأربعة أعضاء في المفوضية الأفريقية بشأن حقوق الإنسان والشعوب، وأربعة أعضاء في المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.

أديس أبابا الاتحاد الافريقى مفوضية الاتحاد الافريقي أفريقيا المجموعات الاقتصادية الإقليمية

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